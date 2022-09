Matka dávala školačku na sex sousedovi s HIV, dohodla si pět let vězení

Žena uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou nyní schválil trestní senát Krajského soudu v Plzni.

Protože se obžalovaná i státní zástupce vzdali práva na odvolání, rozsudek už je pravomocný. Kvůli ochraně dětí není možné zveřejnit bližší informace o jejich odsouzené matce.

Podle rozsudku žena tolerovala nejméně tři roky sexuální praktiky své malé, školou povinné dcery se sousedem, který jim pronajal byt.

„Když zjistila, že dcera chodí za sousedem a vykonává s ním sexuální kontakty včetně soulože a dalších sexuálních praktik, a muž trpí virem HIV, neučinila nic, aby dalším pohlavním stykům zabránila. Když s ním dcera nechtěla další pohlavní styky, přemlouvala ji, aby v tom pokračovala. Po narození svého dalšího dítěte jí říkala, aby to dělala pro novorozenou sestru a myslela při tom na ni,“ popsala v rozsudku soudkyně.

Muž si odsedí šest let, žena o rok méně

Šestapadesátiletého muže, který s dívkou souložil, už soudci také poslali do vězení. Nejprve na sedm let, pak mu verdikt snížili na šest let. Před několika dny Nejvyšší soud odmítl i jeho dovolání. Rozsudek je tedy pravomocný.

O zneužívané a znásilňované dívce tvrdil, že z její strany bylo vše dobrovolné.

„Začalo to tím, že jsem sekal zahradu a dívka přišla, jestli může sekat se mnou. Protože nedosáhla na pedály, posadil jsem ji na sebe. Najednou jsem měl potřebu chytit ji za prsa. Jak sekačka nadskakovala, na střídačku jsem ji držel za prsa a pas. Trvalo to asi hodinu a půl,“ popsal muž začátek vztahu se školačkou.

Podle státního zástupce se s dívkou scházel opakovaně několik let. Souzený to vysvětloval tím, že dívka potřebovala pomoci se školou. On si ji prý na sebe opakovaně posadil, vysvětloval jí učivo, a přitom ji osahával.

„Říkala mi, že jí to nevadí, ani pohlavní styk. Natáhl jsem si gumičku. Ručníkem, co měla po sprchování ve vlasech, jsem jí přikryl oči,“ popsal jejich první sex. Odhadl, že v té době dívce mohlo být asi 12 let.

„Když mě pak viděla, že něco dělám na pozemku, přicházela, že s něčím potřebuje poradit. To byl signál. Řekl jsem jí, že bychom vše měli říct její mámě a na policii. Odpověděla, že nikomu nic neřekne,“ líčil muž při výslechu.

Podle státního zástupce to ale bylo jinak. Dívka podle něj marně odolávala mužovu nátlaku. „Proti jeho fyzické převaze neměla šanci,“ uvedl. Dívka za sex podle spisu dostávala různé dárky.

HIV pozitivní matka

Tam také uvedl, že když dívka viděla, jak z postele uklízí vlasy své tehdejší partnerky, navrhla mu, aby jí koupil barvu na vlasy. Že si vlasy obarví na stejný odstín.

Kromě zneužívání školačky státní zástupce muže vinil, že měl sex bez ochrany s více partnerkami, i když věděl, že je HIV pozitivní a onemocněl i žloutenkou typu C. Tvrdil, že o svém onemocnění ženám říkal, a že jim to nevadilo.

Navíc si sex s nimi i nahrával na mobil. Tvrdil, že videa ze sexu se ženami si pořizoval kvůli následnému vlastnímu uspokojování, protoře jeho potřeba je větší, než kolik měl sexu s partnerkami.

U soudu ale odmítl odpovědět na otázku, jestli měl sex i s dívčinou matkou.

Kromě toho, že žena tolerovala sexuální praktiky své starší dcery, podle rozsudku i ona sama vystavila její zdraví do nebezpečí. To když v koupelně bytu porodila svoji mladší dceru. O pomoc při porodu a bezprostředně po něm požádala svoji starší dceru, i když v tu dobu byla silně zakrvácena. Problém byl podle spisu v tom, že i rodička je HIV pozitivní, a vystavila tak zvýšenému riziku nákazy i své starší díte.

„Byla poučena, jak bránit dalšímu šíření této nemoci krví a mateřským mlékem. Po porodu nezajistila novorozené dceři potřebnou lékařskou péči spočívající v podání antiretrovirového přípravku a několik dnů pak novorozence kojila mateřským mlékem. V dalším kojení jí bylo zabráněno, až když kojence přinesla k lékařskému ošetření. Novorozené dítě bylo hospitalizované a až ve věku 18 měsíců bude možné s jistotou vyloučit, zda u novorozeného dítěte nedošlo k nákaze,“ uvedla soudkyně v obžalobě.

Za obchodování s lidmi, ohrožování výchovy dítěte, pokus o těžké ublížení na zdraví, šíření nakažlivé lidské nemoci ženě hrozil trest od pěti do 12 let vězení. Pravomocný pětiletý trest bude vykonávat v mírnějším typu věznice, v režimu s ostrahou.