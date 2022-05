V Plzni přibylo pacientů s HIV, lékaře vyhledali ukrajinští uprchlíci

„Chybí jim léky, protože uprchli a vzali si jen základní věci,“ uvedl přednosta kliniky Dalibor Sedláček. „Máme 320 našich HIV pozitivních pacientů, nově k nim přibylo asi 40 Ukrajinců, jedná se tedy o navýšení péče o zhruba pětinu,“ doplnil.



Na kliniku denně přichází v průměru jeden až dva HIV pozitivní Ukrajinci, před uprchlickou vlnou to bylo kolem 15 nových pacientů za rok. „V péči už máme i jedno ukrajinské dítě,“ řekl Sedláček.



Kromě dlouhodobě léčených přicházejí i nově zachycení lidé s HIV pozitivitou. Podle Sedláčka je to třeba brát jako plus a důkaz, že velmi dobře funguje osvěta mezi ukrajinskými uprchlíky, kteří se mohou v Česku nechat anonymně otestovat například na Krajské hygienické stanici v Plzni. Následně mohou přijít na kliniku, kde jsou zaléčeni.

Podle lékařů je nejdůležitější osvěta

U HIV je podle přednosty nejdůležitější osvěta, aby se pozitivní lidé včas zachytili a začali se léčit. Pak je totiž díky účinným lékům jejich život srovnatelný se zdravou populací.



Počet přicházejících Ukrajinců je podle Sedláčka dán vyšším výskytem HIV na Ukrajině. „Je tam 260 až 270 tisíc HIV pozitivních lidí, což je přibližně jedno procento aktivní populace,“ uvedl Sedláček. Když tedy do Česka přišlo přes 300 tisíc Ukrajinců, dá se očekávat, že tři tisíce HIV pozitivních lidí tu bude pobývat. „Je to odhad, přesné číslo známé není,“ připomíná Sedláček.



V České republice je 4 700 HIV pozitivních, což je 0,05 procenta. Po přepočtu to tedy znamená zhruba dvacetkrát nižší výskyt HIV než na Ukrajině.

Přednosta připomněl, že naprostá většina dlouhodobě léčených Ukrajinců je léčená velmi dobře, což lékaři infekční kliniky ověřují testy, které jsou zaměřené na množství viru v těle. Pro lékaře to prý není překvapivé, protože Česko, stejně jako Ukrajina, je členem evropské společnosti pro léčbu HIV, která má centrum ve Varšavě.



„Jejími členy jsou státy střední a východní Evropy včetně Ukrajiny a postupy léčení HIV jsou tedy sladěné. Co je na Ukrajině jiné, jsou léky. Ukrajina je nakupuje v Indii, Česko v Evropě. Účinné látky jsou tedy podobné, ale názvy léků jsou jiné, takže v Česku musíme vybrat přibližně stejnou náhradu,“ přiblížil Sedláček.

Léčebný režim se snaží neměnit

A proč je tedy na Ukrajině mnohem větší výskyt HIV než v Česku? „Většinou se jedná o pacienty z dřívějších časů, hlavně ze začátku 90. let,“ sdělil Sedláček.



Lékaři se podle něj snaží neměnit Ukrajincům léčebný režim. „Protože když se vrátí domů, najedou na původní léky. Změna léčby by byla kontraproduktivní,“ vysvětlil. „Navíc, když starší léky velmi dobře fungují, není racionální je měnit za modernější,“ dodal přednosta.



Ředitel Fakultní nemocnice v Plzni Václav Šimánek uvedl, že když v březnu otevřela nemocnice na Lochotíně takzvaný UK point pro ošetření uprchlíků z Ukrajiny, denně jich sem dorazilo kolem 40 až 45, dnes je to do 15 lidí.

„Přicházejí s respiračními infekty, s dehydratací, přicházejí i ti, kteří jsou rozléčení a chtějí jenom pokračovat v léčbě. Ty odkazujeme na jednotlivé odborné ambulance,“ uvedl Šimánek.