Musíte se zamilovat do kamery a ona do vás, radila žáků Vica Kerekes

Herečka Vica Kerekes se rozhodla, že učit pojede právě na západ Čech. „Já jsem si tento rok Plzeň vybrala. Moc se mi tady vždycky líbilo a navíc mám ráda prostor, kde se workshopy konají. Pro mě je důležité, aby na místě fungovaly energie. A v Plzni je to v tomto směru výborné,“ pochvaluje si.

Plzeň si zamilovala už v roce 2013, kdy ve městě točila film Zejtra napořád. Město prý ale dokonale prozkoumané zatím nemá.

„Já se vždycky koncentruji na věc, kterou mám v určitou dobu dělat. Takže když mám třeba učit, soustředím se na to a nemám čas se věnovat něčemu jinému. Ale samozřejmě že nějakou šanci si Plzeň projít už jsem dříve měla,“ říká s úsměvem.

Workshopy na festivalu ProART vede už třetím rokem. „Byla to pro mě jedna z výzev, které jsem se rozhodla přijmout. Když jsem se ocitla poprvé před studenty, už jsem nemohla couvnout. Učení je obrovská zodpovědnost. Asi jako když každý den řídíte auto. Zároveň je to pro mě pokaždé vzrušující. Pomohlo mi, že v Budapešti učím na filmové škole,“ vysvětluje herečka.

Žákům především zprostředkovává své zkušenosti z natáčení. „Nejde ale o nějaké vyprávění historek, vždy tam musí být pro studenty přínos,“ doplňuje.

Účastníci workshopů se většinou rekrutují z řad divadelních herců, kteří jsou zvědaví, jak vypadá natáčení. „Je to zkušenost má i některých mých kolegů, že na školách v podstatě nejsou žádná cvičení s kamerou, chybí filmové hodiny. Moji žáci mi říkají, že chodí na herectví, ale neví, co se sebou před kamerou,“ sděluje Vica Kerekes.

To, že se někdo uplatní v divadle, ještě zdaleka neznamená, že bude úspěch sklízet také ve filmu.

„Je otázka, jak je možné, že jsou někteří herci úžasní na divadle, a pak když mají točit film, nefunguje to. Já říkám, že kamera je prostě nemá ráda. Důležité pro filmové hraní je, že se musíte zamilovat do kamery a ona do vás,“ míní herečka známá například ze snímků Nestyda, Anděl páně 2 nebo Muži v naději.

Pohled na sebe sama v natočeném materiálu nemusí být vždy příjemný. „Vím od svých kolegů, že se na sebe neradi dívají. Já jim na to říkám: ano, já vím, že je to peklo, ale tam je ta pravda, která už zůstává,“ sděluje.

Komedie, drama i romantický film

Při natáčení je prý důležité, aby člověk věděl, jak danou situaci prožívat, ale zároveň měl nad sebou kontrolu.



„Když se ocitnou na opravdovém natáčení, na nějaké učení není čas. Co si budeme povídat, je to byznys. Objednají si vás jako herce a počítají s tím, že základy ovládáš,“ říká Kerekes s tím, že ani škola ani workshopy ale začínající herce nemůže připravit na všechno.

Ona sama ráda přijímá různé výzvy. I proto v poslední době pracovala na zcela odlišných filmech. Těmi jsou třeba válečné drama Hnutí odporu, romantický film Hab, komedii Láska na špičkách nebo drama Běžná selhání. „Je to super, protože si můžu od jednotlivých žánrů oddychnout,“ svěřila se.

Zajímavou zkušenost zažila třeba při natáčení americko-německého dramatu Hnutí odporu. „Tam jsme točili v angličtině s francouzským přízvukem. Další výzva, což je hezké. Jejich přijímání vám zaručí, že nezůstanete v nějaké pohodlné škatulce, ale do vašeho života přicházejí zajímavé nové věci,“ dodává.