Plzeňský kraj patří k nejvíc zasaženým, říká o uprchlické krizi hejtman

Jak o situaci kolem válečných uprchlíků komunikujete s vládou a s jednotlivými kraji?

S vládou komunikujeme na bázi krizového řízení velmi intenzivně. Při pravidelných setkáních nás vláda informuje o všech krocích, které v rámci legislativy bude dělat, a konzultuje je se všemi kraji.

Je tato komunikace dostatečná? Co by se mělo zlepšit?

Z mého pohledu je komunikace ze strany vlády plně dostatečná. Zcela jistě by se mohly zrychlit některé procesní záležitosti, nicméně nepochybuji, že pro danou situaci všichni děláme maximum.

Funguje umisťování Ukrajinců a hledání pracovního uplatnění?

Jsme v přímém kontaktu a spolupracujeme s úřadem práce, který s hledáním pracovního uplatnění intenzivně Ukrajincům pomáhá a komunikujeme také s velkými zaměstnavateli v Plzeňském kraji tak, abychom všem pomohli najít odpovídající uplatnění. Zaznamenáváme zájem ze strany zaměstnavatelů i Ukrajinců, takže se nám daří umisťovat je jak po stránce pracovní, tak i z hlediska jejich ubytování.

Jak jste na tom s kapacitami ve školkách a školách?

Toto je samozřejmě celkově palčivé téma, protože místa ve školských zařízeních dlouhodobě nenaplňují požadavky, po kterých volají i naše domácí rodiny. Aktuální situace, kdy je třeba zařadit další nové děti, tak není zcela ideální. Míst je málo a navíc je s ohledem na malé děti, které zde nikomu nerozumí, nutné přistupovat k jejich zařazení také s určitou citlivostí. Naštěstí velmi dobře fungují adaptační skupiny v domech dětí a mládeže, kterých je v Plzeňském kraji šestnáct, a celou situaci pomáhají výborně zjemnit.

Máte o příchozích dostatek informací, aby s nimi bylo možné efektivně pracovat? Chybí vám nějaké informace? Pokud ano, které?

Nemohu říci a nejsem si vědom, že by nám chyběly jakékoli informace. V rámci možností máme vše, co bychom potřebovali, a řešíme jen individuální záležitosti, protože převážná většina uprchlíků má své doklady totožnosti v pořádku u sebe.

K čemu potřebujete nouzový stav? A bylo nutné ho prodloužit?

Nouzový stav je pro nás velmi důležitý. Bez něj bychom nemohli promptně reagovat na jakékoli nové události. Nouzový stav bude potřeba mít po celou dobu této krize z důvodu řízení složek integrovaného záchranného systému, uzavírání smluv, ubytování a celkového procesu integrace Ukrajinců. Je tedy nezbytnou součástí. Na běžného občana nemá prakticky žádný dopad, ale my díky němu mohli řešit potřeby prakticky ze dne na den a díky tomu si troufám říci, že celou věc zvládáme.

Budete požadovat od vlády více peněz do rozpočtu krajů právě s ohledem na uprchlickou krizi?

Určitě bude potřeba řešit financování provozů jednotlivých KACPU (Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině). Nastavení úhrad za ubytování se v současné chvíli jeví jako dostatečné. My jako Plzeňský kraj jsme již na uprchlickou krizi žádali o 10 milionů korun, na které čekáme, ale o další prostředky aktuálně žádat nebudeme.

Řešíte v souvislosti s uprchlíky například i takové záležitosti, jako je nárůst výdajů na pohonné hmoty na provoz záchranné služby nebo služební cesty zástupců kraje?

Nárůsty výdajů samozřejmě řešíme, ale zatím to dokážeme v rámci krizového řízení kraje, protože momentálně tato zvýšení jakkoli nenarušují plynulý chod zmíněných provozů, a tudíž nemusí docházet k jakýmkoli zásahům do standardního fungování.

Existují v souvislosti s uprchlickou krizí nějaká regionální specifika a problémy?

Bezesporu. Plzeňský kraj má velký počet trvale žijících Ukrajinců a právě lidé, kteří prchají z Ukrajiny před válkou, cestují tam, kde mají své rodinné vazby. Právě proto Plzeňský kraj, co se počtu příchozích uprchlíků týká, patří v celé České republice mezi ty vůbec nejzasaženější.