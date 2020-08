Hasiči chytali u domu na Domažlicku užovku, ze stresu vyvrhla živou žábu

Odchycení plaza nebylo pro záchranáře nic složitého. Když zvíře ukládali do převozové sítě, byla na jeho těle jasně viditelná boule. Užovka zřejmě chtěla v klidu za bednou strávit chvíli před tím ulovenou žábu.



„Bohužel jsme užovku vyrušili, odchytili a v dosti rozmrzelé náladě převezli do volné přírody. Během transportu v rámci obranné reakce užovka žábu vydávila, aby se jí lépe unikalo ze zajetí. K překvapení zasahujících hasičů tak z odchytové sítě vysypali nikoli jedno, ale hned dvě živá zvířata,“ okomentoval neobvyklý zásah mluvčí Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Petr Poncar.



Had se po vypuštění do přírody ihned odplazil pryč, žábě prý chvíli trvalo, než se dala do pohybu.