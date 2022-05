Žena při uklízení půdy našla granát z války, zlikvidoval ho pyrotechnik

Pro třiapadesátiletou ženu to bylo obrovské překvapení. Když vyklízela půdu rodinného domu v malé obci nedaleko Nepomuku, otevřela i truhlu, která tam roky byla. Když v ní zahlédla věc připomínající granát, práce pro ni okamžitě skončila.

„Na nic nesahala, s předmětem nijak nemanipulovala, a rychle šla na policii. Až do příjezdu přivolaného pyrotechnika policisté zajišťovali místo nálezu. Policejní pyrotechnik zjistil, že v truhle byl ruční granát britské výroby a munice pocházející zřejmě z druhé světové války,“ uvedla policejní mluvčí Eva Červenková.

Pyrotechnik podle ní vše zajistil a odvezl k odborné likvidaci.

Koncem dubna vyjížděl policejní pyrotechnik do Brd k Dolejšímu Padrťskému rybníku. Dvaačtyřicetiletý muž tam při ranní procházce objevil silně orezlý válec dlouhý asi čtvrt metru. Raději zavolal na policii, protože nabyl podezření, že by to mohl být například hodně starý granát, který v bývalém vojenském újezdu zůstal po armádě.

“Hrádečtí policisté po příjezdu zajistili místo nálezu a přivolali policejního pyrotechnika. Ten provedl ohledání předmětu a následně uvedl, že se nejedná o výbušninu, ale o předmět připomínající munici,“ řekl k případu z Rokycanska policejní mluvčí Ondřej Hodan. Pyrotechnik i tuhle věc, která nebyla nebezpečná, odvezl z místa nálezu.

Loňský případ výbuchu staré munice v Brdech, který jednoho pyrotechnika zabil a druhého zranil, podle expertů jen potvrzuje, že lidé musejí být při nálezech válečného nebo vojenského materiálu extrémně opatrní. „Na nic nesahat a okamžitě informovat policii,“ radí.