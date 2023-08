Přesune se letecká záchranka kvůli gigactory do Varů? Nepřijatelné, řekl hejtman

„Mluví se o tom, že v Plzni by byl jeden policejní vrtulník, který by měl stanoviště na Košutce, kde je základna profesionálních hasičů s heliportem, šest vrtulníků Sokol, které dnes obsluhují Karlovarský a Plzeňský kraj z Líní, by se přesunulo do Karlových Varů,“ uvedl důvěryhodný zdroj MF DNES, který je obeznámený se situací, ale nechce být jmenován.

Plzeň by tedy poté měla jeden policejní vrtulník, Vary šest Sokolů přesunutých z letiště Líně. Obslužný personál by se se Sokoly přesunul do Varů, menší část by sloužila na Košutce. Vrtulník na Košutce by měl létat od svítání do soumraku, nepřetržitý provoz by mělo zajišťovat druhé stanoviště z Karlových Varech. Jako první o situaci tom informovaly Novinky.

Prodlouží se letové časy

Oříšek je v tom, že Plzeňský kraj má rozlohu 7649 kilometrů čtverečních a Karlovarský kraj je méně než poloviční, takže z Varů se s nadsázkou řečeno bude létat jen na jednu stranu a prodlouží se letové časy, zatímco naopak, když se létá z Líní do Varů, tak se potřebný čas pro záchranu životů dodržuje.

Karlovarskému kraji se tedy doletové časy výrazně zkrátí, ale Plzeňskému kraji se spíš prodlouží. Problém je podle informací MF DNES i to, že počasí pro vzlety vrtulníků je v Karlových Varech mnohem méně vhodné než v Plzni.

„Podle mě je to jenom fáma, kterou kdosi vypustil do světa,“ konstatoval poslanec Jan Bureš, který za karlovarský region zřízení letecké záchrany koordinuje. Plzeňský kraj podle něj bez letecké záchranky z logiky věci zůstat nemůže. „V úvahách ani nikdy nic takového nebylo,“ řekl Bureš.

Stejně tak podle něj nikdy nebyl na stole záměr zřídit „na půli cesty“ jednu společnou leteckou záchranku pro oba kraje. „V tom Plzeňském ovšem dojde k dílčím změnám,“ bez podrobností naznačil poslanec. Spekuluje se ovšem o tom, že by provozování této služby převzala od armády policie. Aktuálně je letecká záchranná služba v Karlovarském kraji zajištěna ze základny Plzeň – Líně Armádou ČR.

Armáda z Líní zajišťuje plný servis

Zároveň probíhá vyhodnocení dostupnosti LZS v Karlovarském kraji v rámci přípravy nové strategie LZS po roce 2028. Materiál je nyní vytvářen, v připomínkovém řízení bude počátkem roku 2024 a vláda by jej měla schválit pravděpodobně v březnu 2024. Leteckou záchrannou službu by mohla zajistit armáda již zhruba ve 2. pololetí 2024. V současné době se však vedou jednání. Na hledání vhodné lokality pro zřízení trvalé základny letecké záchranné služby v Plzeňském kraji pracuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zdroj MF DNES tvrdí, že zástupci ministerstev mlží, protože vědí, že když to vypustí, lidé v Plzeňském kraji budou protestovat. „To, co tu dnes armáda zajišťuje, je plný servis, zatímco když to bude zajišťovat z Varů, už to plný servis nebude. Navíc z Varů v noci doletět do Kasejovic, kde je konec Plzeňského kraje, na to je potřeba hrozně dlouhý čas,“ stěžuje si zdroj.

Obává se i toho, že část personálu, až zjistí, že bude muset dojíždět do Varů, armádu opustí, nechá si vyplácet výsluhu a bude pracovat třeba ve Fakultní nemocnici v Plzni. „Veřejnost Plzeňského kraje by měla vědět, co se tu kuje,“ míní zdroj MF DNES.

Přesun letecké záchranky do Varů je nepřijatelný pro plzeňského hejtmana Rudolfa Špotáka z Pirátů. „Několikrát jsme prohlásili, že záchranka nesmí opustit Plzeňský kraj. Pokud se tak stane, další spolupráce na projektu ohledně gigafactory pro nás ztrácí smysl. Vláda i ministerstvo průmyslu a obchodu by tím nedodržely své slovo,“ sdělil.

Obdobně hovořil i hejtmanův náměstek pro regionální rozvoj Petr Vanka z Hnutí ANO, jenž se vyjednávání ohledně gigafactory opakovaně zúčastnil. „O ničem takovém vůbec nevíme. Pokud by se vrtulníky přesunuly do Varů, nesplnila by se v některých našich okresech doba, dokdy musí zdravotníci pacienta ošetřit. A to je velký problém,“ upozornil.

Současná smlouva na provoz LZS platí do konce roku 2028, náklady na osm let provozu jsou 2,8 miliardy korun. V šesti krajích zajišťuje vrtulníky pro záchranáře společnost DSA a ve dvou Air Transport Europe (ATE). DSA létá v Hradci Králové, Liberci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Jihlavě a Brně, ATE v Olomouci a Ostravě. Armádní vrtulník obsluhuje Plzeň, policejní pak Prahu a střední Čechy.

