Šofér za jízdy zkolaboval, autobus zastavil mladík s čerstvým řidičákem

Autobus tehdy zajížděl do zastávky. Student Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni Matyáš Diba, který seděl v přední části autobusu, uslyšel divný zvuk z kabiny řidiče.

„Upoutalo mě to. Řidič byl tělem zapřený o levé boční okno. Autobus se rozjel dopředu, nenabral cestující. Přiskočil jsem k řidiči, snažil se mu sundat nohu z plynu. S tou ale nešlo hnout. Prý jsme pak nabourali do auta, to si nepamatuji. Autobus vyjel kopeček a tam jsme narazili do sloupu elektrického vedení. Po tomhle nárazu začal autobus couvat z kopce zpátky dolů. To se mi už podařilo pootočit volantem, abychom nejeli rovně dolů. Pak jsme sejmuli zastávku a zastavili o zeď,“ popsal dnes Matyáš Diba.

V autobusu tehdy jelo asi dvanáct lidí. „Než jsme poprvé nabourali, nikdo problémy řidiče asi neregistroval. Já bych si toho také nevšiml, kdybych neseděl vpředu. Když jsme pak po nabourání zastavili, otevřel jsem dveře autobusu kolečkem - já jsem se dřív koukal, jak se otevírají. Pak jsem říkal, ať zavolají záchranku. Jeden pán, který měl v autobusu kytaru, mi říkal, že už ji volal. Zkoušeli jsem řidiče vytáhnout, ale pořád se nám to nedařilo. To už se tam seběhli lidi z venku, ti řidiče dokázali dostat ven. Chvíli potom jela kolem nějaká zdravotní sestřička, ta se řidiče ujala. Pak jsme otevřeli ještě zadní dveře autobusu a pomohli cestujícím ven,“ popsal mladík.

Jeho duchapřítomnou a rychlou reakci dnes ocenili policisté a ředitel projektu Gentleman silnic Jan Marek, který Generali Česká pojišťovna pořádá od roku 2004. Šéf městského policejního ředitelství v Plzni Karel Machulda podotkl, že mladý člověk rychlou reakcí výrazně pomohl snížit riziko hrozících závažných následků. „Reagoval příkladným způsobem, nebál se toho,“ ocenil Machulda.

Šéf krajských dopravních policistů Václav Kouba původně předpokládal, že po kolapsu řidiče autobusu zasáhl cestující, který je zároveň zkušeným řidičem.

„Z mého pohledu respekt, odvaha vstát ze sedačky a ochota pomoci. Pana Dibu jsem si původně představoval asi jako padesátiletého člověka. Překvapil mě osmnáctiletý muž s minimálními řidičskými zkušenostmi, který má řidičské oprávnění na osobní auto jen velice krátce. Za mě si zaslouží obrovský respekt,“ řekl Kouba.

Titul Gentleman silnic obdrželo za celou dobu projektu 219 lidí. Ředitel Jan Marek podotkl, že největším problémem je, aby se pořadatelé vůbec dozvěděli o lidech, kteří si takové ocenění zaslouží.