KOMENTÁŘ: Spousta ikonických fotek vznikala zcela jistě bez souhlasu

Slušná dávka zásahu do intimity to je, o tom není sporu. Lidi však čím dál důrazněji umějí říct, že si to nepřejí, a pak je jen otázka slušnosti, jak se fotograf a fotografovaný dokážou domluvit. Jako ostatně v řadě jiných situací.

Nedávno mě zaskočila maminka na výstavě lega, kde děti řádily v obrovských vanách s tisíci kostiček známé stavebnice. Na otázku, jestli by jí nevadilo, kdybych u toho pro noviny vyfotil jejího asi pětiletého synka, odvětila, že v podstatě nevadilo. Ale v první řadě se zeptejte jeho, povídá.

V člověku hrkne, je to nezvyklá reakce, není jasné, kam se to může vyvinout. Kluk naštěstí přemýšlel asi tak tři sekundy a kývl. Zapózoval, zařádil a rozloučili jsme se. Možná i proto nakonec vyznělo matčino jednání jako vcelku milé. Děcko dostalo příležitost rozhodnout si o něčem, o čem opravdu rozhodnout může, s dospělákem za zády jako jistotou.

Kdysi chtěli kolegové z pražské redakce pořídit snímky v plzeňské Techmanii, oblíbeném centru propagujícím zábavnou formou vědu. Měli jsme tam schůzku a než přišli, vyfotil jsem – většinou po domluvě – pár dětských návštěvníků u různých atrakcí. Kolegy to překvapilo. My jsme vám raději přivezli svoje vlastní děti, v Praze byste velmi pravděpodobně narazil, vysvětlovali. Jestli je to tak, musí být řehole tam tohle řemeslo provozovat.

Den předtím mi jistá babička na koupališti v Klatovech na prosbu, zda bych si nemohl na chvíli půjčit její vnoučata na focení, odvětila suše: Vemte si je... Stará škola a daleko od velkoměsta, to je čistá radost.

Bývaly časy, že učitelka nahnala děti tam, kam bylo třeba a kdo se ošklíbal, dostal poznámku. Jasně, to nebyl svět, pro který je třeba truchlit. Nahnala je nejen před objektiv, ale i do organizací, akcí a situací, které by si nikdy nevybraly a byly jim z duše protivné. Vzdor se trestal. Dnes školy musejí mít a mají podepsaný souhlas rodičů s pořizováním a zveřejňováním fotek a videí. Nejen kvůli médiím, ale hlavně třeba kvůli vlastním webovým stránkám, kde zveřejňují fotky ze školních akcí. Naprostá většina rodičů s tím problém nemá. A kdyby se dítě i tak postavilo na zadní, nikdo ho dnes nutit nebude.

Tahle proměna je obrovská, ale taky paradoxní ve srovnání s tím, že focení díky technickému pokroku absolutně zlidovělo. Mobilem fotí vlastně denně každý a nikoho se neptá. Zrovna rodiče jsou schopni pořídit a zveřejnit snímky svých ratolestí daleko za hranicí vkusu a děti ve škole natáčejí videa, u kterých se dospělý rdí, v jiných případech se zase policejní vyšetřovatel raduje. Možná je těžší rozmluvit zveřejňování fotek vlastních dětí na síti blízkému příbuznému než médiím.

Na toto téma se vedou na webu rozsáhlé diskuse. Nepřevažují však zaplaťpánbůh striktně odmítavé postoje. Možná překvapivě velká část účastníků takových debat je zastáncem domluvy a rozumného posouzení, za jakým účelem asi fotka vzniká. Jsou i tací, kteří si klepou na čelo a ptají se, v čem je problém. A připomínají, že spousta krásných a ikonických fotek vznikala zcela jistě bez souhlasu.