Fotbalistům může fandit jen u televize, do Plzně za hajlování nesmí

Třiačtyřicetiletému muži se podmíněný devítiměsíční trest s roční zkušební dobou a dvouletý zákaz pobytu v Plzni příliš nelíbí.

„Cítím se furt nevinný. Výtržnost ani propagaci nacismu jsme nedělal, ale s rozsudkem se smiřuji. Nemám finance na advokáta,“ prohlásil dnes u soudu. Verdikt zatím není pravomocný.

K výtržnictví a projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka došlo podle státního zástupce loni 18. září. Českobudějovičtí fanoušci vystoupili před stadionem z autobusu a vydali se na pivo.

Při přesunu na náměstí Republiky je doprovázeli policisté z pořádkových jednotek. V ulici pod náměstím podle státního zástupce hajlovali tři muži. Policista, který šel kousek za nimi, sice podle svých slov vše viděl, ale neměl zapnutou kameru a trojici zezadu vyfotil mobilem, až když bylo po všem.

„Fanoušci zpívali chorály. Ten hubený z trojice na konci zakřičel: Budeme hajlovat. Byli jsme kousek za nimi, zaslechl jsem to. Jeden to zakřičel, dva zbývající zvedli pravice. Kdyby neřekl ta slova, asi by si toho nikdo nevšiml,“ řekl policista Rostislav Ž.

Fanoušci pod policejním dohledem došli až na náměstí, tam se dav rozběhl k restauraci, kde na předzahrádce seděli plzeňští fanoušci. „Přede mnou byl zase ten hubený a zase zahajloval. Chtěli jsme, aby prokázal totožnost. Ti ostatní se kolem něj semknuli a někdo zakřičel, ať uteče dozadu. Já si pro něj došel. Když viděl, že ho mám na očích, dal mi občanku,“ popsal policista.

Tento hubený muž a další z trojice hajlujících přijali začátkem letošního roku podmíněné tresty, které jim soud uložil takzvaným trestním příkazem, tedy bez projednání věci v hlavním líčení.

Laur však s uloženým trestem nesouhlasil, proto si podal odpor. Soudce podotkl, že dnes vyměřený trest je mírnější, než ten uložený trestním příkazem. Podle soudce totiž Laur nebyl iniciátorem vyzývajícím k hajlování, ale jen se k němu nechal strhnout. Obžalovanému hrozil nejvýše tříletý trest vězení.