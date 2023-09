Pacientka odmítala prevenci rakoviny, k lékaři přišla s rozpadajícím se ňadrem

Třicetiletá pacientka dorazila na Onkologickou a radioterapeutickou kliniku Fakultní nemocnice (FN) v Plzni s rozpadlým prsem. Důvodem byl pokročilý rakovinný nádor.

„Žena už zapáchala. Když jsem se manžela ptala, proč ji nedonutil k návštěvě lékaře dřív, řekl, že to nebylo možné. Nenechala se přesvědčit,“ popisuje jedna z lékařek kliniky přístup některých pacientek k rakovině. Tento případ skončil nejhůře, jak je to možné – žena po půlroce zemřela.

Lékařka přibližuje i případ sedmdesátnice, která skončila podobně. Také dorazila s rozkládajícím se prsem. Do nemocnice se ale nedostala tak, že by přišla přímo za onkology. Kvůli metastázám vzniklým v důsledku rakoviny prsu se nádor dostal i do kostí a ona si zlomila nohu v krčku.

Devadesátiprocentní šance na vyléčení

„Kdyby přišla včas, měla velkou naději na vyléčení a nemuselo dojít ani ke zlomenině krčku způsobené metastázemi,“ vypráví lékařka, která nechtěla zveřejnit jméno, redakce ho ale zná.

Lékařka se diví tomu, že ženy k lékaři nedorazí, když je léčba dostupná i bezplatná. „Na základní diagnostické vyšetření prsní žlázy, takzvanou mamografii pro vyhledávání časných stadií nádorů v populaci, má každá žena nárok od 45. roku věku, a to ve dvouletých intervalech,“ připomněla.

„Žena, která přijde s malým nádorem, má devadesátiprocentní šanci na vyléčení. Ta s velkým nádorem pouze třicetiprocentní,“ upozornil Jindřich Fínek, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, kde je od minulého týdne výstava s názvem Nebýt na to sama.

Expozice je ve vnitřním atriu Onkologické a radioterapeutické kliniky. „Tento projekt představuje na fotopanelech třináct hrdinek, do jejichž života zasáhlo onkologické onemocnění. Nevzdaly se, bojovaly a po měsících léčby se vrátily zpátky do života. Původně z jejich snímků vznikl jedinečný kalendář, teď jsou součástí putovní výstavy, která je ve fakultní nemocnici k vidění do 25. září,“ říká mluvčí nemocnice Gabriela Levorová.

Na jednom z panelů je třicetiletá Tereza Pospíšilová, které v deseti letech amputovali nohu v bérci. Důvodem byl Ewingův sarkom. „Mám sice jen jednu nohu, ale žiji, jako bych měla obě. Jezdím na kole, bruslím i lyžuji. Mou velkou vášní je tanec,“ říká Pospíšilová.

U žen je nejčastější rakovina prsu

Nejčastějším typem rakoviny u ženy – rakovinou prsu v České republice ročně onemocní asi 7 200 žen a kolem 1 750 jich na toto onemocnění zemře. Většina operativy i další onkologické léčby v Plzeňském i Karlovarském kraji je soustředěna právě do odborných pracovišť FN Plzeň. Onkologickou a radioterapeutickou klinikou za rok projde kolem 450 nových pacientek z Plzeňska a 200 z Karlovarska.

Fínek pacientky chválí, protože prevence už pro ženskou populaci není sprosté slovo, ale pro většinu z žen už je to rutina. „Na mamografický screening už totiž chodí zhruba 80 procent žen. Většinu nádorů prsu objevíme při těchto vyšetřeních. Jedná se o malé jednocentimetrové nádory, při jejichž léčení stačí chirurg. Přicházejí ale také ženy s pokročilými velkými nádory. To se stává u těch, které na mamografu nikdy nebyly,“ nastínil Fínek.

V těchto případech už následuje onkologická léčba třeba s pomocí chemoterapie nebo ozařování. „Ideální léčba nádorů prsu je zkrátka ta, která vůbec nepotřebuje onkologa, to ale ženy musí přijít včas,“ doplnil.

