Firmám kvůli covidu chybějí zaměstnanci, ti stávající chodí na přesčasy

Například Plzeňský Prazdroj vymyslel takzvanou interní burzu práce, kdy pracovníci oddělení, která jsou vlivem koronaviru utlumená, pomáhají jinde.

„V souvislosti s koronavirovou epidemií jsme už na jaře zřídili interní burzu práce, kdy zaměstnanci méně vytížených oddělení, jako například eventoví manažeři, připravující třeba festivaly či koncerty, vypomáhají jinde. Nebo průvodci návštěvnických tras po dohodě změnili dočasně působiště a vypomáhali například ve skladu nebo při zajišťování ochranných pomůcek,“ přiblížil mluvčí pivovaru Plzeňský Prazdroj Zdeněk Kovář.



Během jara takto změnilo působiště přes 90 zaměstnanců z celkových 2200.

„Velice se nám to osvědčilo, kolegové pořád měli svůj plat a vypomohli tam, kde bylo zrovna třeba. Na základě pozitivních zkušeností ze všech dotčených oddělení jsme burzu práce obnovili i teď na podzim a kromě pomoci v rámci firmy jsme nabídli pomocnou ruku i Ministerstvu zdravotnictví a zhruba dvacítka našich zaměstnanců se zkušenostmi s pozicí telefonního operátora pomohla hygienickým stanicím s trasováním kontaktů pacientů nakažených koronavirem,“ přiblížil mluvčí Prazdroje.

V pivovaru nyní čerpají ošetřovné na děti téměř dvě procenta zaměstnanců, tedy kolem 45 lidí. Nemocných je devět procent lidí, z toho půl procenta tvoří lidé s nemocí covid-19.

Kreativní kvůli koronaviru musí být i Richard Kabuď, personální ředitel výrobce energetických celků Doosan Škoda Power.



„Závěrem října jsme v Doosan Škoda Power zaměstnávali na 950 lidí. Na ošetřovném je aktuálně 19 zaměstnanců. Nemocných máme nyní 84, tedy bezmála devět procent ze všech pracovníků, v covidové karanténě je 20 lidí,“ přiblížil Kabuď.

I přes personální výpadky se firmě zatím daří situaci zvládat bez zásadních vlivů na běžný provoz. „Klademe velký důraz na dodržování hygienických opatření. Využíváme také možností home office tam, kde je to možné,“ sdělil Kabuď.

Do Daikinu hledají nové pracovníky

I když se hovoří o krizi, existují v kraji firmy, které marně hledají pracovníky. Například Daikin z průmyslové zóny Borská pole by rád přijal dalších 150 lidí. V Daikinu, kde se vyrábějí tepelná čerpadla, klimatizace, větrací systémy, čističky vzduchu či chladírenské systémy, proto sázejí na přesčasy.

„V listopadu a prosinci očekáváme větší množství přesčasových hodin,“ sdělil Tomáš Matoušek, náborový specialista Daikinu Plzeň. Potřebu většího počtu přesčasů ale podle něj nepřináší jen pandemie, ale je dán spíše dlouhodobým nedostatkem pracovní síly. „V současnosti poptáváme až 150 pracovních míst,“ posteskl si.

Aktuálně je ve firmě na ošetřovném 21 fixních zaměstnanců. „Z celkového počtu 1 490 to činí 1,41 procenta,“ dodal náborový specialista firmy, kde několik zaměstnanců v uplynulém období onemocnělo covidem. „Šlo ale převážně o administrativní pozice, které lze vykonávat z domova. Výrobu to neomezilo,“ dodal Matoušek.

Lineární nárůsty ve firmách po celém kraji potvrdil ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni Michal Bartoš. „Pozitivní ale je, že nárůsty v poslední době zbrzdily. Může to být ale jen dočasná záležitost, to uvidíme,“ sdělil Bartoš.

Dodal, že když se covid-19 ve firmě objeví, vytrasují se lidé, kteří se s nemocným setkali a ti odcházejí do izolace a ve firmě se většinou pracuje dál. „Nevím ale nyní o žádné firmě v kraji, která by směřovala k uzavření provozu,“ přiblížil Bartoš.

Za velký problém označil to, že celá řada lidí rizikové kontakty nehlásí. „Důvodem je jejich snaha například o to, aby označení lidé nemuseli jít do karantény. Někteří neoznačí své příbuzné. Přitom za to můžeme uložit sankci. Zatím ale lidi nepokutujeme, pouze na ně apelujeme, ale byl bych rád, aby se to nerozmáhalo, protože je to nezodpovědné vůči celé společnosti,“ dodal Bartoš.