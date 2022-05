Orkán rozvrátí les i rodinu, o film plzeňského režiséra mají zájem v Cannes

Snímkům se díky tomu otevírá cesta na významné festivaly a také k možnostem mezinárodní distribuce.



Letošní Ateliér se koná už poosmnácté a uskuteční se od 22. do 27. května. „Pro nás je to splněný sen. Ač je snímek zatím ve fázi scénáře, účast v Ateliéru zvyšuje možnost uvést v Cannes i hotový film. Jsme v hledáčku. Zároveň Cannes je Mekka uměleckého filmu a autoři, s nimiž jsme vyrostli, tam vždy uváděli své filmy jako první,“ říká Tomáš Weinreb.



S Kazdou spolupracuje už od studií na FAMU. Dvojice se mezinárodně prosadila hned svým debutem Já, Olga Hepnarová. Drama o poslední ženě odsouzené v Československu k trestu smrti ve světové premiéře otevíralo přední sekci Panorama na 66. ročníku festivalu Berlinale. Poté jej uvedlo přes 90 mezinárodních festivalů, práva na distribuci se prodala do 13 zemí světa, snímek koupily významné online platformy Netflix, MUBI či Amazon.

Film se točí okolo živelné katastrofy

Po úspěšném debutu, který zaujal výraznou černobílou kamerou i nezvykle lyrickým tónem, s jakým autoři líčili tragický čin Olgy Hepnarové, se autoři přesunuli k současným látkám.

Dokončované psychologické drama Nikdo mě nemá rád se nicméně inspirovalo řeckými tragédiemi a zápletka nejnovějšího projektu Les, s nímž se tvůrci zúčastní Ateliéru v Cannes, se zase točí okolo živelné katastrofy.



Autoři se při přípravě novinky spojili s producentem Tomášem Hrubým. Drama Les pojednává o přírodní katastrofě, která navždy změní osud jedné rodiny.

Libor s Janou žijí na vesnici, kde dosud vše funguje, jak by mělo. Je tu obchůdek s potravinami, hospoda, pošta i železniční zastávka. Libor obhospodařuje rodinnou pilu na zpracování dřeva, jeho družka Jana vlastní několik hektarů lesa. Vychovávají dvě děti, starší Květa se připravuje na maturitu, malého kojence Josefa zatím zajímá především matčin prs. Do jejich spokojených životů ale vstoupí orkán, který nerozvrátí jen kmeny stromů v okolí, ale také dosavadní rodinné soužití.

Ve středu dění jsou ženské hrdinky

Libor dostává nabídku, kterou lze těžko odmítnout, a čelí dilematu, zda udělat vše pro lepší zajištění rodiny, nebo zůstat pevný a dostát svým morálním zásadám. „Film Les vychází z reálných příběhů. Jejich filmová interpretace je však svébytným autorským pohledem,“ konstatuje režisér.



Oba filmaři už od debutu vyprávějí o tom, jak se jednotlivci střetávají s událostmi, které je přesahují. A ve středu jejich snímků vždy stojí komplikované ženské hrdinky, byť každá se s tlakem okolí vyrovnává po svém.

„Olga Hepnarová byla masová vražedkyně, která zlo, jež na ní doléhalo, vrátila zpátky. Sára z našeho druhého snímku se snaží s tragickými okolnostmi vyrovnat lépe. Jana z Lesa je někde napůl cesty. Ale všechny naše hrdinky nějak zápasí s okolím, které na ně doráží,“ potvrzuje Weinreb.



V pozadí připravované novinky Les je rozklad jedné konkrétní rodiny i okolní přírody. „Točíme o krajině, která se mění. A zároveň se mění i společnost. Tenhle scénář je velmi postaven na příběhu, dosud nejvíc v naší kariéře. Ale i tak chceme vyprávět obrazem a vyjadřovat se poeticky,“ říká.