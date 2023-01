Režiséra zaujaly zaniklé Výškovice, natáčel v nich příběh o Mašínech

Jen málokteré téma moderní české historie vzbuzuje tolik emocí. Někteří lidé považují pětici mladíků s pistolemi, které v době komunismu pronásledovaly tisíce vojáků, za hrdiny, jiní za vrahy. Tvůrci snímku se látku pokusí přiblížit jako moderně pojaté dobové drama.

„Je to téma blízké mému vnitřnímu nastavení. Když se někdo postaví jasné přesile, tak mu fandím. Zajímá mě i morální dilema toho příběhu, ten běh na hraně, když na agresi odpovíte silou, a to se dotkne i vašich nejbližších. Co bych dělal, kdybych se sám ocitnul ve stejné situaci,“ uvedl režisér snímku Tomáš Mašín. Aktéři příběhu byli jeho vzdálenými příbuznými.

Snímek Bratři vzniká pod vedením producenta Petra Bílka a premiéru bude mít v říjnu 2023, sedmdesát let od útěku Mašínů do Západního Berlína.

Z původních Výškovic už zbyl jen jeden statek a chráněná kaple s památnou lípou. Nejen okolí, ale právě i tato stavba se dostaly do hledáčku štábu.

Natáčení v zaniklé vsi i v Plzni na Borech

Ves zaujala filmaře už v minulosti. Natáčelo se tu třeba drama Ves v pohraničí. Aniž by to tenkrát autoři filmu tušili, přispěli k dochování obrazu obce, která zde stála ještě před demolicí.

Natáčení filmu Bratři probíhalo od srpna do listopadu nejen z důvodu jeho náročnosti, ale i proto, že film musí věrně zachycovat proměnu ročních období, v nichž se příběh ve skutečnosti odehrál. Filmový štáb pracoval nejen na mnoha pražských lokalitách, ale také třeba v bývalém vojenském prostoru u středočeských Milovic, v bývalém říčním přístavu v Mělníku, v Plzni na Borech, v bývalém bunkru ve středočeském Drnově a mnoha dalších místech. Chybět nemohl ani cíl skupiny bratrů Mašínů: Berlín.

Mezi nejsložitější okamžiky patřilo natáčení přestřelky na nádraží v Uckro a především obklíčení v lese u Waldova, což byla největší a nejnáročnější scéna filmu, do které se zapojily desítky uniformovaných komparzistů, vojenská technika, promrzlí herci na útěku a dva filmové štáby.

„Myslím, že pro všechny to byl zatím nejnáročnější projekt. Tak velký výlet z komfortní zóny jsme si dopředu asi neplánovali, ale stálo to za to. Jsme vděční, že jsme měli možnost tak výjimečný příběh vyprávět,“ řekl producent Petr Bílek.

Snímek krutě upřímný

Režisér Tomáš Mašín říká, že máme filmy adorující nástup komunismu i oslavující odboj, ale chybí nám o této době snímek krutě upřímný.

„Přál bych si, aby právě Bratři takovým snímkem byli. Chci, aby to byl film o snaze uniknout ze sevření, o touze zůstat svobodný. Zprostředkovat jím vhled do výchovy a myšlení nejednoznačných a rozporuplných aktérů. Popřít schematické hodnocení oscilující mezi krajnostmi – „geniální, odvážní hrdinové“ a „bezcitní vrazi nevinných“. Hrdinové z vlastní vůle? Ve skutečnosti řízeni silami nepředstavitelně mocnějšími. Nacismem, bolševismem a idealizovanou představou vlastního táty,“ konstatuje Mašín.

Je to podruhé v poměrně krátké době, kdy na západě Čech vznikal film zachycující rozporuplné příběhy z našich dějin. V první polovině loňského roku natáčel na Šumavě a v Brdech režisér David Ondříček minisérii Král Šumavy: Fantom temného kraje.

Oba projekty spojovala účast herců Oskara Hese a Jana Nedbala. „Všechno to byly nádherné lokace. Já jsem úplně nadšený, když můžu vyjet někam za Prahu do lesa a ještě přitom dělat film. To je nejlepší možná kombinace. Hlavně Brdy jsou krásné. Točil jsem tady už jednou s Peterem Bebjakem, ve filmu Zpráva jsem také utíkal přes hranice. Je zajímavé, že to mě teď nějak pořád provází. Navíc jak v Králi Šumavy, tak Bratrech jsme s Oskym hráli sourozence. Je nám to nějak souzeno,“ podotýká s úsměvem Nedbal.