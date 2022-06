Státní zástupce zastavil stíhání zápasníka Grznára za vychvalování války

Sedmatřicetiletému Grznárovi hrozily za podněcování k trestnému činu až dva roky vězení. Nyní ale žalobce trestní stíhání zastavil.

„Válku na Ukrajině přímo nepodporoval. Využil ji k tomu, aby se zviditelnil a mohl uplatnit své násilné představy,“ vysvětlila pro server Novinky.cz šéfka plzeňského státního zastupitelství Ivana Hostašová.

Dozorující státní zástupce věc vrátil policii s tím, že s ohledem na některé nevybíravé výrazy v nahrávce by mohlo jít o trestný čin výtržnictví.

Video kulturisty z Domažlicka, za nějž byl stíhán, se objevilo na sociálních sítích v březnu. „Trocha romantiky od Grznára: Těším se na to, až vypukne v České republice válka. Má to jednu velkou výhodu. Ve válce neexistuje právo. Můžeš páchat trestnou činnost jako vzteklej, což se mi líbí, je to sen. A přežijí jen ti nejsilnější. Prostě chci, aby u nás byla válka, chci aby už Rusko, nebo kdokoliv jinej, na nás přišlo,“ říká sportovec ve svém příspěvku, který natočil v autě.

Ve druhé nahrávce, kterou pořídil při procházení obchodního domu, tvrdí, že válka je jediná svoboda. „Protože víš, že můžeš kdykoliv chcípnout a zároveň víš, že můžeš kohokoliv zabít. To je prostě dobrý a tuhle svobodu já chci. Já chci válku v České republice a udělám pro to všechno,“ vyjadřuje se v příspěvku.

Poté, co se videa objevila na Facebooku a sdílely je stovky lidí, je Grznár smazal a omluvil se s tím, že byl opilý a nic z toho nemyslel vážně.

Filip Grznár měl problémy se zákonem už v minulosti. Loni v březnu mu ústecký krajský soud pravomocně potvrdil peněžitý trest 15 tisíc korun za to, že veřejně schvaloval vraždu Roma na chomutovském sídlišti a vyhrožoval vyvražděním dalších Romů.

Zápasník chválí ruskou invazi na Ukrajině (25. 3. 2022)