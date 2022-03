Zápasník schvaluje ruskou invazi a chce válku i v Česku, vyšetřuje ho policie

„Trocha romantiky od Grznára: Těším se na to, až vypukne v České republice válka. Má to jednu velkou výhodu. Ve válce neexistuje právo. Můžeš páchat trestnou činnost jako vzteklej, což se mi líbí, je to sen. A přežijí jen ti nejsilnější. Prostě chci, aby u nás byla válka, chci aby už Rusko, nebo kdokoliv jinej, na nás přišlo,“ říká sedmatřicetiletý sportovec ve svém příspěvku, který v březnu sdílel na sociální síti.

Ve druhé nahrávce, kterou pořídil při procházení obchodního domu, tvrdí, že válka je jediná svoboda. „Protože víš, že můžeš kdykoliv chcípnout a zároveň víš, že můžeš kohokoliv zabít. To je prostě dobrý a tuhle svobodu já chci. Já chci válku v České republice a udělám pro to všechno,“ vyjadřuje se v příspěvku.

Případem už se zabývá policie. Domažličtí kriminalisté zahájili proti Grznárovi úkony trestního řízení. Podle severu Novinky.cz, který o případu informoval, zatím kulturista nebyl na výslechu a z ničeho ho tedy kriminalisté neobvinili.

Mluvčí krajských policistů Pavla Burešová uvedla, že s ohledem na probíhající trestní řízení nemohou zatím poskytnout žádné informace.

Filip Grznár měl problémy se zákonem už v minulosti. Loni v březnu mu ústecký krajský soud pravomocně potvrdil peněžitý trest 15 tisíc korun za to, že veřejně schvaloval vraždu Roma na chomutovském sídlišti a vyhrožoval vyvražděním dalších Romů.