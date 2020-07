Tradiční festivaly letos padly, nabídka letních koncertů je ale bohatá

Ještě před pár týdny to vypadalo, že toto léto se lidé budou muset obejít bez oblíbených open air koncertů. Organizátoři kvůli protikoronavirovým opatřením rušili tradiční festivaly, kapely vyčkávaly.

Teď už je všechno jinak. Neobvyklá situace přinesla vznik zcela nových akcí, které umožní fanouškům v Plzeňském kraji vychutnat si špičkové interprety na jiných místech než obvykle a také ve zcela jiné atmosféře.

Holýšovský festival Pekelný ostrov byl sice přeložen na příští rok, místo, kde se koná, ale ožije i tentokrát. A to mnohem častěji než v minulých létech. Pořadatelé totiž zareagovali založením zcela nové akce. Ta nese název Pekelný léto a téměř každý prázdninový víkend tu nabídne vystoupení známého interpreta.

„Přišlo nám líto, že by měl být areál v létě prázdný. Kapacita je tisíc lidí. Snad se situace kolem epidemie opět nezhorší a akce se nebudou zakazovat ani snižovat počty lidí, kteří je mohou navštívit,“ uvedl za organizátory Jan Halík.

Týmu festivalu se podařilo ulovit velká jména. Milovníci muziky se mohou těšit například na koncerty Ewy Farné, Tomáše Kluse nebo kapel Olympic, Doga, Divokej Bill či Trautenberk.

Jeden výjimečný koncert z této série se odehraje také v Domažlicích. V místním letním kině 17. července vystoupí trojice Walda Gang, Komunál a Totální nasazení. Pořadatelé věří, že lidé si na koncerty cestu najdou. Podle prodejů lístků na první koncerty to vypadá, že ano.

„Na Harlej byla kapacita zaplněna. Na Škwor, který zahraje teď v sobotu, doporučujeme koupit lístky v předprodeji. Na místě už jich zřejmě mnoho k dostání nebude. Uvidíme, jak to půjde dál. Lidé se stále bojí kupovat vstupenky dlouho dopředu a já se jim ani nedivím,“ konstatuje Halík.

Zcela mimořádnou kombinaci tří hvězd, které by se zřejmě za normálních okolností na jednom festivalu nesešly, přinese další pokoronavirová novinka. Tou je akce Summer Arena, která se odehraje v lochotínském amfiteátru v Plzni od 26. do 28. srpna.

Postupně tu totiž vystoupí Daniel Landa, Chinaski a Kabát. „Jde především o snahu vyslat v této pro kulturu nelehké době signál. Znamení, že se něco děje a že jsou špičky české hudební scény schopny se dohodnout a odehrát i menší koncerty pro omezený počet lidí,“ uvedl za pořadatele Radek Havlíček.

Všichni tři interpreti jsou zvyklí hrát pro desetitisíce diváků. Tentokrát se budou muset smířit s mnohem menším publikem. Přesto se do projektu rozhodli jít. „Kabát chce hrát! V důsledku toho, co se aktuálně děje, nelze realizovat turné v halách. Management kapely ve spolupráci s dalšími velkými agenturami a subjekty ze zábavního průmyslu připravil unikátní projekt Summer Arena 2020,“ vzkázali Kabáti.

Pro ně i jejich fanoušky půjde o jakousi malou náplast za zrušené turné, během něhož se na podzim měla skupina zastavit také v Plzni.

„Je to i snaha kapely překonat frustraci z odloženého turné, potřeba hrát, a klidně pro velmi omezený počet diváků s hromadou omezení. Jde ale i o potřebu pomoci lidem v této branži. Kolem všech kapel se pohybuje velké množství techniků, bedňáků, sekuriťáků...,“ napsali na svém webu Kabáti.

Každý týden bude hudební program také v plzeňských Štruncových sadech v rámci festivalu Plzeňské léto. Během něj vystoupí například Lunetic, Vojtaano, Verona, Pavel Callta nebo Holki.

Organizátoři regionálních akcí teď mohou těžit z faktu, že zatímco v předchozích letech si mohli kapely a zpěváci vybírat z obrovského množství festivalů, tentokrát je nabídka poměrně omezená.

Do Plzně přijede Kabát, na Pekelný ostrov Olympic

V Restauraci Kotva Hracholusky tak minulou sobotu zahrála slavná kapela Wohnout. A v následujících týdnech se tu představí například Mňága a Žďorp, Doctor P. P. nebo Krucipüsk.

V domovech pro seniory nebo na dobročinných akcích pro zdravotníky hrál v minulých měsících železnorudský zpěvák Marek Ztracený. Také on teď řešil, jak netradiční léto pojme.

„Už už to vypadalo, že žádné festivaly v létě nebudou. My to pokorně přijali a nikam nechvátali... A najednou zazvonil telefon a tam se ozvalo: Ahoj, vzniká nový letní festival Letokruh (Praha, Brno, Hradec Králové, pozn. red.) a ty s kapelou bys mohl předvést svoji show v plné parádě. Velké pódium, velký zvuk a vše, co na festivalu má být... a já na to: No tak jo,“ okomentoval situaci Ztracený.