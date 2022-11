Fanoušci Sparty v Plzni zapalovali sedačky, hráči zdemolovali šatnu hostů

„Hned na úvod je slušností sportovně pogratulovat týmu Sparty k vítězství a zisku tří bodů. Bohužel jako klub musíme řešit i věci, které ke sportovní stránce nepatří, a těmi jsou škody, které jsme bezprostředně po zápase na městském stadionu zaznamenali,“ uvádí na webu klub FC Viktoria Plzeň.

Podle klubu došlo v Doosan Aréně také k poškození majetku v sektoru hostujících fanoušků. „Diváci jistě zaznamenali plameny, kdy fanoušci úmyslně zapalovali sedačky a další hořlavý materiál, a to i v útrobách stadionu na WC, což je nebezpečná situace ohrožující bezpečnost návštěvníků stadionu. Přesně takto situaci vyhodnotili i přítomní profesionální hasiči, načež se rozhodli zasáhnout a plameny uhasit. Vážíme si tohoto postupu, díky kterému nemuselo dojít k přerušení utkání a evakuaci diváků,“ upozorňuje klub.

Uvnitř stadionu pak někdo vytrhal radiátory, umyvadla a další sanitární zařízení na toaletách.

Přesná výše škody zatím nebyla vyčíslena. „V tuto chvíli probíhá vyhodnocování kamerových záznamů a sčítání škod, které budeme následně vymáhat,“ upozornil klub.

Podle zástupců Viktorie hráči Sparty zničili šatnu hostů. Zůstala po nich poničená omítka, rozbité okno, vytrhané stropní podhledy a nepořádek.

„Rozumíme tomu, že hosté slavili výhru, nicméně tyto skutečnosti jsou za hranou a rozhodně by se neměly stávat. Během aktuální sezony jsme odehráli řadu velkých i vyhrocených zápasů, nicméně poškození zařízení šatny jsme zaznamenali vůbec poprvé,“ uzavírá klub s tím, že takové jednání by se stávat nemělo a do fotbalu rozhodně nepatří.

Řádění fanoušků i samotných hráčů

Podle zjištění portálu iDNES.cz zástupce Sparty přišel po zápase za plzeňským vedením a sám zástupce klubu informoval, že v kabině vznikla škoda, kterou Sparta uhradí. Ať ji klub vyčíslí. Je to prý věc, která se občas stává a kluby se vždycky domluví, jak situaci vyřešit.

O to víc byli na Spartě překvapení, když více než 24 hodin po utkání plzeňský klub tuto záležitost pustil na veřejnost. Chce tím prý odvrátit pozornost od činu svého útočníka Tomáše Chorého, který se stal během utkání. Chorý totiž unikl červené kartě, když úmyslně hlavičkou trefil do čela protivníka Sörensena.

Vandalstvím se zabývá policie, zatím v rovině přestupku. „Ve dvou případech se jednalo o použití pyrotechniky, fyzické napadení, poškození sedaček, dveří a vybavení toalet a také o neuposlechnutí výzvy dvou podnapilých osob,“ vyjmenovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

V posledním případě šlo o dva muže, které policie ještě před samotným utkáním za použití donucovacích prostředků převezla na protialkoholní záchytnou stanici. Jeden nadýchal 1,5 promile, druhý 2,5 promile.

Po fotbalovém utkání policisté zajistili jednoho člověka podezřelého z poškození vybavení stadionu. Další dva fanoušci se dopustili protiprávního jednání proti veřejnému pořádku.