Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

  12:08
Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na přelomu června a července, potrvají 13 měsíců a nedotknou se chodu stadionu. Město tak reaguje na žádost klubu Viktora Plzeň.
Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.
Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců. | foto: Město Plzeň

Dosavadní mobilní a provizorní zázemí v objektu brány borců nově nahradí přístavba, která bude přímo propojena se stávajícími prostory diváckých tribun. A to prostřednictvím nové spojovací chodby a dvou vstupů do sektorů S a T fotbalového stadionu.

V plánu je i rozšíření prostor technického zázemí, skladu a zhotoví se i přístupový a únikový koridor se schodištěm. Celý objekt navíc bude osazen extenzivní střechou.

Úpravy si z rozpočtu města vyžádají investici ve výši zhruba 140 milionů korun. Realizace je plánována na třináct měsíců a měla by být dokončena do léta 2027.

Modernizace zajistí, aby stadion i do budoucnosti splňoval nejpřísnější kritéria pro pořádání mezinárodních fotbalových utkání, ať už v rámci evropských pohárových soutěží UEFA nebo mezistátních zápasů České reprezentace.

„Viktoria Plzeň je kvalitní značka, která už 16 sezon kráčí evropskými poháry. Odehrály se tady desítky zápasů a dělá svému městu i celému regionu tu nejlepší reklamu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Aby mohl Městský stadion ve Štruncových sadech hostit právě tato prestižní utkání, mezi která bezesporu patří i zápasy české fotbalové reprezentace, musí kontinuálně splňovat zvyšující se nároky a kritéria vyplývající z předpisů pro mezinárodní soutěže. Ta přinášejí nové požadavky právě i na stadionovou infrastrukturu. Po zlepšení požární bezpečnosti a opravě střechy nad hlavní tribunou tedy nyní rozšiřujeme i samotné prostory městského stadionu,“ vysvětlil primátor města Plzně Roman Zarzycký.

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu, podotkl, že tlak ze strany UEFA i českého profesionálního fotbalu je čím dál tím větší.

„Jsem proto rád, že městský stadion bude dál splňovat nejpřísnější kritéria pro to, aby se zápasy na nejvyšší evropské úrovni v Plzni mohly hrát a aby Plzeňáci chodili na fotbal sem a nemuseli za ním jezdit jinam. Jsem rád, že příběh Viktorie Plzeň nekončí,“ řekl Šádek.

