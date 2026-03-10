Dosavadní mobilní a provizorní zázemí v objektu brány borců nově nahradí přístavba, která bude přímo propojena se stávajícími prostory diváckých tribun. A to prostřednictvím nové spojovací chodby a dvou vstupů do sektorů S a T fotbalového stadionu.
V plánu je i rozšíření prostor technického zázemí, skladu a zhotoví se i přístupový a únikový koridor se schodištěm. Celý objekt navíc bude osazen extenzivní střechou.
Úpravy si z rozpočtu města vyžádají investici ve výši zhruba 140 milionů korun. Realizace je plánována na třináct měsíců a měla by být dokončena do léta 2027.
Modernizace zajistí, aby stadion i do budoucnosti splňoval nejpřísnější kritéria pro pořádání mezinárodních fotbalových utkání, ať už v rámci evropských pohárových soutěží UEFA nebo mezistátních zápasů České reprezentace.
„Viktoria Plzeň je kvalitní značka, která už 16 sezon kráčí evropskými poháry. Odehrály se tady desítky zápasů a dělá svému městu i celému regionu tu nejlepší reklamu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Aby mohl Městský stadion ve Štruncových sadech hostit právě tato prestižní utkání, mezi která bezesporu patří i zápasy české fotbalové reprezentace, musí kontinuálně splňovat zvyšující se nároky a kritéria vyplývající z předpisů pro mezinárodní soutěže. Ta přinášejí nové požadavky právě i na stadionovou infrastrukturu. Po zlepšení požární bezpečnosti a opravě střechy nad hlavní tribunou tedy nyní rozšiřujeme i samotné prostory městského stadionu,“ vysvětlil primátor města Plzně Roman Zarzycký.
Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu, podotkl, že tlak ze strany UEFA i českého profesionálního fotbalu je čím dál tím větší.
„Jsem proto rád, že městský stadion bude dál splňovat nejpřísnější kritéria pro to, aby se zápasy na nejvyšší evropské úrovni v Plzni mohly hrát a aby Plzeňáci chodili na fotbal sem a nemuseli za ním jezdit jinam. Jsem rád, že příběh Viktorie Plzeň nekončí,“ řekl Šádek.