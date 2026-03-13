Organizátor trhů Tomáš Popp tvrdí, že je s výběrem nového místa spokojený a domnívá se, že bude vyhovovat i zákazníkům, kterých na trhy míří tisíce. Podle Poppa do Plzně jezdí i prodejci zdaleka, například z Moravy.
Upozorňuje, že Plzeňské farmářské trhy se od začátku snaží drží pověst „echt“ akce svého druhu. Je to důsledek toho, že v Plzni mezi prodejci nejsou lidé, kteří zboží pouze přeprodávají, ale soustředí se na ty, kteří potraviny sami vyrábějí a splňují přísnější kritéria.
Plzeňské farmářské trhy mají podle Poppa jiný ráz než například ty, které se konají na pražské náplavce. „Praha je jiná. Tam se jedná do značné míry o společenskou událost, ale v Plzni lidé na trhy chodí hlavně nakupovat. Leckdy jsou to větší nákupy na celý týden,“ vysvětluje Popp.
|
Gotická katedrála dostane novou krytinu, zřejmě bude ze Španělska
A o co je v Plzni největší zájem? „Ráno jsou největší fronty u zelinářů, pekařů a řezníků. Potom, když si lidi nakoupí to základní, jdou pro marmeládu, nějakou svačinu nebo těstoviny,“ říká.
Na farmářských trzích je možné nakoupit i potraviny známé z asijských zemí. Tady je vyrábějí lidé, kteří mají na země v Asii osobní vazby. Pro některé z nich trhy představovaly rozjezd jejich podnikání. To se nicméně týká i domácích výrobců kvalitních potravin.
|
Na složení prodejců můžeme být hrdí, říká organizátor farmářských trhů
Na zahajovací Plzeňské farmářské trhy má dorazit přes padesát prodejců, z nichž zhruba dvě třetiny jsou z regionu. Nabídnou například kořenovou zeleninu, hovězí či skopové maso, sýry ovčí i kozí nebo kysané zelí z Křimic, jablka a mošt z Nebílov, zabijačkové pochutiny nebo vína z Moravy.
Tomáš Popp upozornil, že pro některé výrobce potravin mají plzeňské trhy zásadní význam, protože jim pomáhají jejich podnikání udržet. Jde například o Minimlékárnu JOMA z Janovic nad Úhlavou.
„Provozovatelka v podstatě říká, že pokud by nebylo farmářských trhů, možná by skončila. Je pro ni zajímavá jednak tržba, ale také motivace k další práci, když vidí spokojené lidi a to ji nabíjí,“ přiblížil Popp.
Minimlékárna JOMA vyrábí mléčné výrobky všeho druhu z vlastní produkce mléka. Firma byla založena k chovu mléčného skotu. Mlékárna vznikla až v roce 2000. Zabývá se výrobou syrového mléka, zákysu, bílých jogurtů, tvarohu, smetanových sýrů a krémů. Nepoužívá konzervační látky.