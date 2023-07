Za dětmi do nemocnice přišel poník, kontaktní terapie je součástí léčení

„Je to podobné jako canisterapie, kdy se léčí s pomocí psů, ale já mám blíže k poníkům,“ vysvětlila Milena Malinová z Kaznějova na Plzeňsku, která se svými deseti terapeutickými poníky jezdí po celé republice jak za dětmi do nemocnic, tak třeba do domovů pro seniory.

„Miluji psy, ale kůň je ve vnímavosti ještě výš než pes. Kůň je zvíře lovené, takže je zvyklý hlídat si okolí, vnímá lidi na dálku, pozná například, že se ho bojí,“ vysvětluje Malinová.

„Když má uvolněnou zadní nožičku, je to důkazem toho, že je s vámi strašně rád,“ svěřovala Malinová dětem, které poníka s bujnou blond hřívou a narezlou srstí doslova obsypaly.

„Dcera Deniska byla v nemocnici deset dní a díky různým atrakcím jako jsou zdravotní klauni či právě mazlení s poníkem se jí nechce domů,“ svěřil se tatínek zhruba šestileté dlouhovlasé holčičky.

Kůň je před psem ve vnímavosti ještě výš

Ještě menší Honzík se ke koníkovi nejdříve nechtěl ani přiblížit. Dopadlo to ale tak, že milé a klidné zvíře vedle něj nakonec ťapalo po chodbě. „Poník pomáhá dětem, aby se uvolnily. Některé se například rozmluví, pomáhají i při výcviku jemné motoriky u seniorů. Ti trénují ruce tím, že koně češou. Neumí třeba uchopit hrneček, ale když vidí koně, ruku otevřou a zvíře pohladí. Mozek jim to prostě přikáže,“ vysvětlila Malinová.

„Senior si nevzpomene, jak se jmenuje dcera, ale vzpomene si na jména všech zvířat, která kdy měl, protože zvíře díky silné emoci pomáhá při rozpomínání,“ vypráví Malinová.

Doma má třicet koní. Před deseti lety založila chov dvou britských plemen koní, velšských kobů a mini Shetlandských poníků. „Koně dávali něco dobrého mně a já jsem to chtěla předávat dál,“ sděluje žena, která začala s výcvikem terapeutických poníků poté, co viděla video, ve kterém kůň vstoupil na dětské oddělení americké nemocnice. „V té chvíli jsem si řekla, to je ono,“ zavzpomínala Malinová.

Ta pracuje jako manažerka a koně jsou její koníček, který prý pohltí veškerý její volný čas. Poník, se kterým nedávno dorazila do fakultní nemocnice, je její nejoblíbenější zvíře ze stáda. Jmenuje se Smajlík of Kadov a je to plemenný hřebec Shetland, typu mini narozený 3. května 2014.

Zhruba šest let prý trvalo, než ho vycvičila, než vstoupil do výtahu nemocnice a než přestal na chodbách uvolňovat trus. „Nejhorší je malý výtah, který se kýve, to trpí nejvíc,“ vypráví žena, které při výcviku pomáhají i její dvě děti a manžel. „Zvířata zkrátka stmelují celou rodinu,“ dodává Malinová.