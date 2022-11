Hrozba, že kvůli nárůstu cen energií nebude na rozvoj kraje, je pryč

Ještě na konci srpna hejtman Rudolf Špoták a jeho náměstek Pavel Hais (oba Piráti) mluvili o tom, že kraji hrozí dvanáctinásobné zvýšení výdajů za elektřinu a plyn v roce 2023. Mělo jít o možnou celkovou cenu 1,2 miliardy korun a vedení hejtmanství upozorňovalo, že takový výdaj by zcela zastavil rozvoj kraje.

Po necelých třech měsících se zdá, že důvod ke katastrofickým vizím pominul. Svou roli sehrálo zastropování cen energií a vývoj na trhu, kde sazby za energie klesly. S nárůstem výdajů se sice kraj bude muset vyrovnat, ale už nepůjde o fatální skok.

Před dvěma týdny náměstek Hais, člen krajské skupiny pro řešení problematiky energií řekl, že i po poklesu cen na trhu jsou sazby vyšší než zastropovaná cena. „Zvažujeme možnost, že přejdeme na nákup podle spotových (okamžitých) cen,“ prohlásil Hais.

Možnost přejít na nákup podle spotových cen

Zdůvodnil to tím, že v příštím roce by mohly sazby klesnout pod úroveň zastropované ceny a pak by bylo na zvážení, zda uzavřít dlouhodobější smlouvy.

Hais odhadoval, že výdaje kraje za energie v příštím roce budou ve srovnání s letošním rokem zhruba sedminásobné a nepokryje je vyšší výběr daní způsobený růstem cen. „Zjednodušeně přibližně 800 milionů. Takže nám to víceméně sebere všechny příjmy, které při výběru daní dostaneme navíc. Bude to i tak velmi náročné,“ uvedl.

Upozornil, že kraj už proto rozjel úsporná opatření ve svých institucích. Tvrdí, že jenom na krajském úřadě má spotřeba klesnout zhruba o 15 procent. „Jedná se například o výměnu zářivek za LED svítidla nebo snížení teploty na chodbách. Obdobnou úsporu očekáváme napříč organizacemi kraje,“ sdělil.

Primátor města Plzně Roman Zarzycký z ANO, který je ještě zároveň ekonomickým náměstkem hejtmana, řekl, že na energie bude v hospodaření kraje vyhrazeno několik set milionů korun. „Kraj bude pokrytí řešit využitím rezervního fondu,“ tvrdil Zarzycký.

Podle něho už není aktuální hrozba, že se kvůli extrémním výdajům za energie zastaví rozvoj kraje. „To už nehrozí,“ konstatoval. Uvedl, že kraj podle nynějších odhadů vybere na daních zhruba o miliardu víc, než se očekávalo. To zmírní nápor na rozpočet daný růstem výdajů za energie.

Zarzycký řekl, že vedení města také plánuje, že Plzeň bude nakupovat energie za spotové ceny. Hejtmanství a Plzeň dosud vydávaly za energie ročně přibližně stejnou částku, zhruba sto milionů korun.

Bývalý ekonomický náměstek primátora David Šlouf z ODS už v srpnu ohlásil, že radnice si vyhradí 230 milionů korun z přebytku hospodaření v letošním roce jako rezervu na úhradu zvýšených cen energií v příštím roce.

V Plzni mnoha institucím a většině obyvatel pomůže situaci na trhu s energiemi zvládnout skutečnost, že Plzeňská teplárenská nezvedne cenu tepla a udrží v příštím roce letošní sazby.