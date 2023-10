Plzeňská teplárna od nového roku zdraží, i tak bude nejlevnější v republice

Podle generálního ředitele společnosti Václava Paška by se tak měsíční výdaje průměrné domácnosti napojené na teplárnu zvýšily o zhruba 400 korun. Teplárna zásobuje zhruba 54 tisíc domácností ve městě.



Plzeňskou teplárenskou vlastní ze 65 procent město a 35 procent patří EPH Daniela Křetínského. Primátor tvrdí, že chce nárůst ceny tepla snížit co nejvíc, ale zároveň upozorňuje, že město musí brát ohledy na zájem teplárny.

V případě Plzeňské teplárenské rozhoduje o navýšení ceny do pěti procent představenstvo. Pokud se jedná o výraznější nárůst, pak rozhoduje valná hromada akcionářů, ve které má město většinu.



Představenstvo teplárny výrazný nárůst ceny tepla navrhovalo už loni pro letošní rok, ale neprošlo to a sazba se zvýšila o 4,8 procenta. Pro předcházející rok 2022 byl nárůst ceny přibližně desetiprocentní. Primátor prohlásil, že si přeje, aby cena tepla z plzeňské teplárny zůstala v porovnání s cenami tepla ve velkých městech v Česku nejnižší.

Plzeň zůstane nejlevnější

To však podle Václava Paška bude i v případě, že by se zvedla o zmíněných 40 procent. „V tuto chvíli jsme pouze dostali informaci, že Plzeňská teplárenská prostřednictvím svého představenstva navrhuje zdražení o 40 procent. Pokusíme se vyjednat co nejlepší podmínky tak, abychom dodrželi zákon o obchodních korporacích. Společnost je primárně povinna generovat zisk. Všichni ví, že teplárna zisk generuje, přestože situace na teplárenském trhu je složitá,“ uvedl Roman Zarzycký.

Připomenul, že vláda před několika dny rozhodla o odebrání finanční podpory pro teplárenství za 17 miliard korun. „Pro nás je důležité, aby cena tepla v Plzni zůstala nejlevnější v České republice,“ konstatoval.

Primátor sdělil, že druhý akcionář – zástupci EPH – zatím své vyjádření k návrhu ceny neposkytl a zástupci města s ním o ceně teprve budou jednat.



Primátor Zarzycký odhaduje, že zisk Plzeňské teplárenské za letošní rok bude 800 až 900 milionů korun. Zisky společnosti ale souvisí s prodejem elektřiny. Tu vyrábí vedle tepla, které je naopak ztrátové.

„Nicméně regulátor, kterým je Český energetický úřad, zakazuje započítávat zisk z jedné komodity proti prodělku na druhé komoditě,“ uvedl. Podle primátora tedy zisky z prodeje elektřiny nelze zapojit do tvorby ceny tepla.

Náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti) řekl, že zástupci města mohou těžko odmítnout jakékoliv zdražení tepla. „Musíme postupovat citlivě s ohledem na finanční zdraví námi vlastněné firmy,“ uvedl.



„My se budeme snažit, abychom to stlačili o minimálně několik procent, možná desítek procent. Uvidíme, jak budeme úspěšní na jednání,“ sdělil primátor.

Vliv na rozhodnutí o ceně tepla pak bude mít postoj plzeňských zastupitelů. Ti rozhodnou o tom, jak má zástupce města při valné hromadě akcionářů Plzeňské teplárenské postupovat – jakou cenu má prosazovat.