Šumavu projíždí na elektrokole stále více lidí, přináší to nové problémy

Horská služba si už ve statistikách úrazů dokonce zavedla novou kolonku – zraněných jezdců po pádech z elektrokol.

„V minulých letech byly nějaké pády, žádný dramatický nárůst zatím nemáme. Řešili jsme ale kuriózní případy, kdy jezdci na kole došla energie v baterii. Tohle těžší kolo opravdu není jednoduché ušlapat nebo utlačit. Už jsme měli i požadavky na odvoz takového člověka,“ uvedl náčelník šumavské horské služby Michal Janďura.

S pomocí elektromotoru i výkonnostně slabší jezdci snáze vyšlapou po cestách, kam se dříve vydrápali jen vytrénovaní cyklisté. Méně zkušení jezdci ale často při sjezdech dolů zapomínají, že je elektrokolo těžší, než běžné kolo, takže hůře brzdí, a naopak snáze dosáhne vyšších rychlostí.

S tím podle Jana Dvořáka ze Správy národního parku Šumava souvisí i to, že na některé trasy vůbec nesmějí vjet jezdci na elektrokolech nebo koloběžkách.

„Elektrokolo dává větší možnost pohybu mnohým lidem, zkušené cyklisty to navíc láká i na trasy, které jsou jen pro pěší, a ne pro jezdce na bicyklech. Pokud tam někdo vjede, je to nebezpečné pro něho i lidi kolem. Některé trasy by byly pro cyklisty téměř nesjízdné, navíc jsou velmi příkré a úzké. Chodec na takové cestě nepočítá, že by se v některé ze začátek mohlo vyřítit kolo. Základem všeho je vzájemná ohleduplnost turistů a cyklistů,“ řekl Dvořák.

Jen na vyznačené cyklostezky a cyklotrasy

Zákon navíc jednoznačně stanovuje, že na území národních parků mohou cyklisté na klasických kolech nebo elektrokolech a koloběžkách jezdit jen po značených cyklostezkách a cyklotrasách.

„Pokud někdo vyjede mimo ně, za porušení zákona může dostat na místě pokutu až deset tisíc korun, v případě správního řízení se může sankce vyšplhat až na 100 tisíc korun,“ citoval Dvořák zákon.

Pro cyklisty jsou ale uzavřené i některé cesty mimo národní park. Podle náčelníka Janďury jsou tyhle zákazy například na trase Čertovo jezero – Rozvodí, která je jen pro pěší.

„Je to tam docela prudké, cesta není široká. Kdyby tam k velkému množství pěších turistů přibyli ještě cyklisté, byla by to hodně velká potíž. Lidem doporučujeme, ať si cestu dopředu dobře naplánují na aktualizovaných mapách. Na těch nejnovějších jsou vyznačené už i traumabody, které usnadní orientaci v případě zásahu,“ podotkl Janďura.

Dodal, že mnoho cest, po kterých mohou cyklisté na Šumavě jezdit, je zároveň účelovými komunikacemi pro nákladní auta svážející vytěžené dřevo z lesů.

Zájem o půjčení elektrokol stále stoupá

V kraji funguje řada půjčoven. Zuzana Tatíčková ze šumavské půjčovny elektrokol řekla, že zájem je poměrně velký.



„Můžeme už porovnávat, půjčovnu provozujeme od roku 2016. Zájem o půjčování elektrokol stále stoupá. Na červenec už máme téměř obsazené závazné rezervace. Nově spolupracujeme i s národním parkem a lidem doporučujeme trasy, které jsou pro jejich ježdění bezpečné,“ uvedla Tatíčková.

Byznys s půjčováním kol, koloběžek a elektrokol pro děti i dospělé rozjely nově České dráhy. V Plzeňském kraji mají čtyři pobočky ve velkých městech, Šumavě nejblíže v Klatovech a Domažlicích.

„Doporučujeme využít rezervace předem, neboť zájem bývá často velmi nárazový, zejména o prodloužených víkendech či při příznivém počasí,“ uvedl mluvčí Českých drah Robert Pagan.

Na vybraných tratích dráhy přepravují kola z jejich půjčoven zdarma. „Půjčovna v Klatovech je vybavena necelou dvacítkou kol a koloběžek, a to včetně dvou elektrokol. Jejich počet zatím dostačuje poptávce. Klademe i letos velký důraz na hygienická opatření. Všechna kola proto po každé výpůjčce důkladně vydezinfikujeme a samozřejmě očistíme i přilby a další vybavení,“ vypočítal Pagan.

Stezky a trasy lemují upozornění a varování

Loni v červnu letěl záchranářský vrtulník na Šumavu pro dvaasedmdesátiletého cyklistu z Rakouska, který se při jízdě mezi Novou Pecí a Stožcem na Prachaticku zapovídal s další cyklistkou, sjel z cyklostezky do příkopu a vážně si poranil páteř.

Šestapadesátiletý cizinec pro změnu vyjel na horském kole před třemi lety až k Poledníku, tam ale zkolaboval a ani lékařům se ho už nepodařilo oživit.

Jan Dvořák varuje cyklisty, aby brali vážně všechna upozornění a varování, která lemují cyklistické stezky a trasy.

„Předloni velká voda vymlela část povrchu na cyklotrase z Bučiny na Knížecí Pláně. Byla tam upozornění na nebezpečný úsek, přesto tam jeden pád skončil tragicky. I na trasách z Černé hory k pramenům Vltavy nebo na Modravu jsou u tras pro cyklisty piktogramy upozorňující na nebezpečné sjezdy. Je potřeba, aby lidé brali výstražné tabule skutečně vážně, opravdu tam nejsou jen tak,“ uzavřel Jan Dvořák ze Správy Národního parku Šumava.