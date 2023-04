Chlapci začalo za jízdy hořet elektrokolo, kusy baterie létaly vzduchem

„Chlapci, který na kole jel, se podařilo zastavit a bezpečně se od něho vzdálit. Motorista, který jel kolem a viděl, co se děje, přispěchal s hasicím přístrojem a provedl prvotní zásah,“ říká mluvčí krajských hasičů Petr Poncar s tím, že jednotlivé články napájecího bloku se při požáru rozletovaly až do vzdálenosti několika metrů od kola. Hasiči poté hořící bateriový blok uhasili a zkontrolovali termokamerou. Příčinou byla technická závada.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu požárů elektrických přibližovadel apelují hasiči na provozovatele, aby předcházeli vzniku podobných událostí.

Základem je volba značkových produktů s příslušnou certifikací. „Laciné varianty, či dokonce domácí výroba s sebou nesou vysoké riziko technických poruch, které mohou skončit požárem,“ konstatuje Poncar.

Majitelé by neměli provozovat zařízení se zjevně mechanicky poškozeným akumulátorem, ani v případě, že se nafoukne nebo z něj při nabíjení jde kouř či zápach. Varovným znamením je také únik kapaliny z akumulátoru.

Uživatelé by také neměli elektrokola a elektrokoloběžky vystavovat dlouhodobému působení zvýšených nebo extrémně nízkých teplot ani korozivnímu či vlhkému prostředí. Akumulátor by měli vždy nabíjet pouze v souladu s návodem a za pomoci oficiálních a předepsaných nabíječů. Samozřejmostí je pravidelná údržba zařízení. Majitelé by také neměli provádět jeho neodborné úpravy a opravy.

Hašení elektrokol je komplikované

Pokud už požár nastane, je třeba, pokud je to možné, odstranit hořlavý materiál z okolí koloběžky, respektive v počáteční fázi rozvoje požáru přesunout koloběžku na volné venkovní prostranství. Pokud se koloběžka právě nabíjí a začne hořet, musí se okamžitě odpojit od zdroje napájení.

Hasit lze vodou či libovolným hasicím přístrojem. „Samotné hašení může být komplikované, neboť požár je živen chemickou reakcí probíhající uvnitř akumulátoru. Tento efekt má za následek velkou spotřebu hasební látky a lze konstatovat, že i po zdánlivém uhašení plamenného hoření je akumulátor ještě dlouho zdrojem rizik v podobě vývinu toxických zplodin hoření s rizikem opětovného rozvoje plamenného hoření. Proto doporučujeme vyhýbat se jakémukoli kontaktu s kouřem a raději zavolat hasiče,“ informuje mluvčí.