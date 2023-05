Dům pro seniory na Slovanech stát nebude, město hledá jinou lokalitu

Podle náměstka primátora Pavla Bosáka město hledá lokalitu, kde by v kooperaci soukromé společnosti, která staví domovy seniorů, našlo recept, jak zařízení vybudovat. Náměstek tvrdí, že i v případě, že vstoupí do hry soukromá firma, je možné, aby klienti neplatili za pobyt vysoké ceny, ale sazby srovnatelné se zařízeními, která spadají pod město.

„My se snažíme ve spolupráci s různými společnostmi lokalizovat místo, kde by mohly svoji činnost rozvíjet,“ uvedl. Město by pak na výstavbu poskytlo pozemek zadarmo a soukromá firma by zajistila výstavbu.

„To je ten recept, který se tady snažíme zavést. Dokonce Plzeňský kraj se chce tímto směrem ubírat. Je to trend, protože městská zařízení jsou nákladná. Postavit něco takového je obrovská zátěž pro rozpočet. Soukromník umí lépe optimalizovat své náklady a výsledná služba je na stejné úrovni jako ta, kterou poskytuje město nebo stát,“ řekl Bosák.

Podle náměstka je pro soukromé investory důležité, aby město podpořilo zařazení zařízení do krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Tím se otevře cesta k příspěvkům z veřejné sféry. Bosák nicméně upozorňuje, že záměr je teprve ve stadiu příprav.

Více než 400 milionů za nový dům je moc

Nynější vedení města považovalo cenu více než 400 milionů za dům pro seniory ve Chvojkových lomech za extrémně vysokou a tvrdí, že tam mohlo vniknout maximálně 62 lůžek. To byl zřejmě zásadní důvod pro odmítnutí záměru.

Bývalý náměstek primátora David Šlouf však tvrdí, že reálná kapacita objektu byla 96 lůžek a jejich počet se snižoval jen kvůli podmínkám dotace, o kterou se město nyní už ucházet nehodlá. Její podmínkou totiž bylo vybudovat pouze jednolůžkové pokoje.

Někdejší primátor Pavel Šindelář připomenul, že odhadovaná cena projektu se zvyšovala kvůli předpisům, kterým zařízení tohoto typu musejí vyhovovat. „Jsou to předpisy, které je nutné dodržet, aby bylo zařízení možné zařadit do sítě poskytovatelů daných služeb. Jedno lůžko pak skutečně vychází velmi draho, ale je to služba, které je v Plzni nedostatek,“ uvedl.

Zhruba o třetinu podle něj odhad ceny stavby narostl kvůli vysoké inflaci a výraznému zdražení stavebních materiálů v poslední době.

Vedoucí odboru investic magistrátu Pavel Grisník řekl, že je podstatný rozdíl v ceně už mezi domem s pečovatelskou službou a domem pro seniory s komplexní péčí. „V domě pro seniory musí být zázemí pro zdravotníky, pro noční směny personálu. Jsou tam kladeny velké nároky na hygienické podmínky. Měli jsme za úkol připravit dům, kde budou služby pro seniory stoprocentní. To jsou podstatné skutečnosti, které stavbu prodražují,“ konstatoval.

Podle něj se projekt připravoval ve spolupráci s organizací Domovinka, která v Plzni zajišťuje provoz stacionáře a terénní služby pro seniory. Právě Domovinka měla provoz nového domu pro seniory zajišťovat.