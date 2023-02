Vozí pomoc na Ukrajinu. Modlitba je úžasná, ale bez skutků mrtvá, říká duchovní

Pamatujete si na loňský 24. únor, kdy Rusko napadlo Ukrajinu?

Válka mě zastihla v lázních. S plzeňskými občany jsme hned postavili u chrámu v Plzni první přístřešek a lidé začali přinášet humanitární pomoc. Ta pokračuje a bude pokračovat, dokud bude potřeba.

Výjezdy na Ukrajinu s pomocí nekončí?

Po každém návratu zpátky do Plzně začínáme připravovat další pomoc, další cestu. Když nemohu jet já, jedou mí velmi dobří přátelé, často to jsou i sami Ukrajinci. Jsem upřímně rád, že můžeme pomáhat, že naši činnost můžeme skloubit s modlitbou. Modlitba je úžasná věc, ale bez skutků je mrtvá. Vozidlo, které jsme zakoupili z darů a sbírek v našem chrámu a odjeli s ním 19. února, na Ukrajině zůstalo. Předali jsme je kaplanům pravoslavné církve, aby s ním rozváželi pomoc. Při cestách z válečných zón v něm budou převážet do nemocnic zraněné. A také padlé k důstojnému pohřbení, aby jejich těla nezůstala rozházená na povrchu země.

Co jste naposledy předávali, kromě samotného auta?

Pravoslavná církevní obec v Mariánských Lázních koupila elektrocentrály, nakoupili i nářadí, aby si chlapci ve válečných zónách mohli auto opravit, když bude zapotřebí. Chtěl bych poděkovat za pomoc i biskupovi Filipu Štojdlovi z Církve československé husitské v Plzni. Dohromady se vybralo v krátké době 1,6 milionu korun. Nakoupili jsme přístroje na noční vidění, baterie, obuv, teplé oblečení. Pomoc věřících včetně těch, kteří utekli po začátku války z Ukrajiny sem k nám, i sponzorů ze západu Čech je velká. Nerad bych na někoho zapomenul. Na dodávku vybrali věřící potřebných 600 tisíc za jediný měsíc.

Nabízejí pomoc i obyčejní lidé?

I Češi mi volají, jestli jedeme na Ukrajinu, že nám vyrobí svíčky, abychom je tam odvezli. Svíčky běžně patří do kostela, nebo abyste si je zapálili doma, aby vám to tam zútulnily. Tady se vyrábějí zákopové svíčky, třeba i ve sdružení Ledovec s nimi začali. U zákopových svíček se mohou chlapci bránící Ukrajinu ohřívat, mohou si na nich ohřát vodu a s ní si zalít instantní polévku nebo těstoviny, aby měli aspoň něco teplého k jídlu. Vezeme i notebooky, protože mnoho z těch, které původně měli, už nefungují. Nakoupili jsme powerbanky, baterie nebo i tužky, které mají na konci malá světýlka, i ty hojně využívají. Dost věcí jsme koupili, hodně jsme jich i dostali například i v Charitě v Plzni. Všem velice děkuji.

Připouštíte si před cestou na Ukrajinu, že byste se do Čech už nemusel vrátit?

Jedu s božím požehnáním, proto věřím, že se s ním i vrátím. Kdybych si připustil, že se nemusím vrátit, nedělal bych to. Člověk má zakódované ve svém životě, že není sebevrah, ale koná, co může. Před každou cestou na Ukrajinu si uvědomujeme, že jedeme do země, která je postižená agresorskou nenávistí. Touhou po něčem, co agresorovi nepatří. Nepatří mu životy, které vzal, nepatří mu domy, školy, nemocnice, které rozbil. Nepatří mu území, které je ukrajinské.

Jak je vám jako pravoslavnému duchovnímu, když na Ukrajině proti sobě válčí pravoslavní s pravoslavnými, Slované se Slovany?

Je mi k pláči. Je to smutné. Bolestivé. Máme před velkým půstem, kdy budeme pronášet modlitbu: Odpusťte mi bratři a sestry, i já vám odpustím. Nedokážu pochopit, nedokážu vstřebat, jak se mohou představení, kteří požehnali válce, postavit před národ a říct: Odpusťte mi! Jak to může říct někdo, kdo žehná válce. Kdo žehná někomu, aby šel a likvidoval ukrajinský národ. Každý národ na této zemi má právo na život. Co se děje na Ukrajině je velmi bolestivé. Jsem z toho velmi zklamaný, ale mám naději. Jak říkají Ukrajinci – vítězství je za námi, my zvítězíme, protože pravda a víra zvítězí. Pravda a spravedlnost se nedá nikdy zastavit.

Ve válčící zemi jste byl v posledním roce několikrát. Kam jste se tam dostal?

Viděl jsem Buču. Tam přišla paní a řekla mi: Otče, nemáte kousek chleba? Já už jsem ho neměla tři měsíce. Byl jsem u Charkova, v Izjumu. Jezdíme hlavně do volyňské oblasti. Tam pravoslavní kaplani přebírají naši humanitární pomoc a jedou s ní dál do válečných zón. Já bych nestihl jet dál, protože se musím vrátit, abych byl v neděli dopoledne se svými věřícími v Plzni.

Válka trvá rok. Stále častěji se ozývají nespokojené hlasy, proč válečné uprchlíky u nás stále podporujeme, když tu někteří jezdí v luxusních autech. Proč Česká republika podporuje výzbrojí bojující Ukrajince. Co vy na to?

Hodně jich přišlo do Čech s jednou igelitkou, někdo přijel v autě, někteří měli na účtech peníze. Mrzí mne, že z naší společnosti také zní: Mají krásná auta a my jim ještě pomáháme, jdou jim naše peníze. Musíme si ale uvědomit, že řada z nich už nemá domov, přišli o všechno ostatní. Někteří se po válce vrátí domů a budou tam začínat od nuly. Podporujme je tak, aby to bylo k užitku všem. Řada z těch, kteří sem přišli, jsou vystudovaní inženýři nebo doktoři. Vím třeba o chirurgovi z Ukrajiny, který v Čechách úspěšně operuje.

Často v rozhovoru odkazujete na hlavní Písmo svaté...

Písmo svaté říká, že Hospodin dal každému talent. Někdo dostal dva, někdo tři, někdo jeden. Viděl jsem před válkou, že jsou na Ukrajině lidé, kteří ten svůj talent dokázali rozmnožit. Je to vidět i na národu, který je zbožný, laskavý, funguje, jak má. Bohužel, jako v každé společnosti, i tam jsou lidé, kteří toho zneužívají. Jak říká Písmo svaté – ten, který si nechal postavit loď se stěžněm, chtěl to nejlepší dřevo, aby v něm nebyla jediná dírka. Oponovali mu – vždyť je to jedna dírka nějakého malého červíčka, ta přece nevadí. Jenže ten jeden červík loď potopil, neboť ji celou rozežral. Tak je to teď i na Ukrajině. Bohužel na té lodi je mnoho červíků, kteří navrtávají a rozežírají krásu národa, krásu té země. Jsem přesvědčený, že jak se na každé lodi najde krysa, která škodí, stejné je to i v národu.

Vraťme se ještě k dodávce, kterou necháváte kaplanům na Ukrajině. Budou vás informovat, co se tam s ní bude dít?

Určitě. Vycházím z osobní zkušenosti. Už jsme jim poslali peníze na opravu původního auta, dodávky z roku 1998. Rozbila se jim u Bachmutu, v té době létaly rakety. Teď mě pravidelně informují, kde opravené auto jezdí, k čemu je používají. Ptal jsem se tehdy otce Ivana, kolik má to auto najeto. Prý moc ne – 1,7 milionu kilometrů. Když jsem tohle slyšel, požádal jsem věřící, abychom nasbírali peníze na jiný vůz. Za měsíc jsme měli pohromadě 600 tisíc korun na novější a bezpečnější auto. Doufám, že stejně mě budou informovat i o využití druhého auta.

Co uděláte, až tato válka skončí?

V prvním momentu budu plakat radostí. Já, stejně jako Ukrajinci, že agresor už nemá sílu ničit a likvidovat. Zvedneme oči k oblakům, uvidíme modré nebe, uslyšíme zpívat ptáky. Většina Ukrajinců, kteří jsou u nás dočasně, odjede domů obnovovat svoji zem. Pro ně bude důležité, aby modré mírové nebe viděli nad rodnou Ukrajinou. I pak budou potřebovat naši pomoc. Oni jsou vděční, vědí, že jim Česko hodně pomáhá. Buďme těmi, kteří vědí, že válka skončí díky národu, který nepustil agresora dál. Díky všem, kteří obráncům pomáhají, všem, kteří nejsou lhostejní.