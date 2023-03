Stačilo heslo a zákazník dostal v klubu marihuanu. Gang stojí před soudem

Případ je zajímavý tím, že před soudem stojí všichni členové řetězce od pěstitele rostlin, zpracovatele usušených rostlin, organizátora, přes rozvozce marihuany až po barmany, kteří v podnicích v Plzni prodávali podle spisu gram marihuany za 2000 korun.

Po akci s krycím názvem Karpaty zůstávají ve vazbě tři muži, kromě šéfa opravny i jeho kolega, který podle státní zástupkyně fungoval jako kurýr.

K uživatelům se tímto distribučním kanálem dostaly od května 2021 do února 2022 až desítky kilogramů sušiny s obsahem účinné látky THC mnohdy převyšujícím 16 procent.

Podle státní zástupkyně byl na nejvyšší pozici v téhle skupině Tomáš Vavřík, jeho parťák z opravny David Bajger pak fungoval jako kurýr, který zavážel tři podniky v Hřímalého a Zámečnické ulici u plzeňského jižního nádraží. Jeden byl přímo proti policejní budově.

„Kurýr Bajger v autoservisu nebo později v garáži v Univerzitní ulici balil balíčky se sušeným konopím, které později zavážel do klubu, kde prostřednictvím obsluhy docházelo k prodeji sušiny koncovým uživatelům. Vavřík byl vedoucí osobou, která vše koordinovala a financovala, Bajger byl jeho pravou rukou,“ popsala státní zástupkyně.

V klubu se podle obžaloby denně prodávalo kolem 150 gramů sušiny, obsluze zůstávalo z každého prodaného gramu 25 až 30 korun.

Jako prvního soudci vyslýchali Bajgera. Ten odmítl, že by byl pravou rukou svého šéfa v drogovém byznysu.

„Pravou rukou jsem byl jen v servisu, jsem vyučený automechanik. Autoservis jsme budovali od nuly. Já jsem rozvážel jen legální technické konopí, byly to závozy legálního CBD, které si dneska může koupit i dítě v jakémkoli obchoďáku, jsou tam automaty. Do klubu jsem dělal tak dva až tři závozy za dva týdny po 50 až 80 gramech. Nezajímalo mě, co s tím dělají, když jim to předám. Já dělal jen závoz. Měsíčně jsem za to dostával šest tisíc. Bral jsem to, že mi Tomáš chtěl pomoct, když jsem měl exekuci na plat,“ prohlásil dnes Bajger.

Policisté při zatýkání loni v únoru našli i pěstírny. „Na distribuci drog zákazníkům se přímo podíleli majitelé tří podniků s restauracemi v Zámečnické ulici v Plzni. Zákazníci museli znát heslo. Když ho při objednávce z oficiálního nabídkového lístku řekli, k nápoji dostali i marihuanu,“ popsali loni kriminalisté, jak vše fungovalo. Skupinu se podařilo usvědčit z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Soud pokračuje výslechy obžalovaných a svědků.