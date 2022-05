Bachař dal drzému vězni pěstí. Podle soudu to není trestný čin

Fyzickému napadení v listopadu 2020 ve věznici v Ostrově nad Ohří předcházela situace, kdy jeden z vězňů se dostal do konfliktu se skladníkem. Dozorce Jan Praveček mu řekl, aby se vrátil k práci, on ale odmítl uposlechnout.

„Obžalovaný k poškozenému následně přikročil, úderem pěstí jej udeřil do obličeje a smýkl s ním o stěnu chodby,“ viní pětačtyřicetiletého dozorce státní zástupce.

Tím se podle Okresního soudu v Karlových Varech dopustil zneužití pravomoci úřední osoby a letos v únoru ho potrestal dvanácti měsíci vězení s podmíněným odkladem na 18 měsíců.

Krajský soud v Plzni dnes ale rozsudek okresního soudu, proti kterému se dozorce odvolal, zrušil s tím, že skutek není trestným činem, ale mohl by být kázeňským přestupkem. Z tohoto důvodu celou věc postupuje řediteli věznice v Ostrově nad Ohří. Rozsudek je pravomocný.

Trestný čin to není, možná jen přestupek

„Dospěli jsme k závěru, že obžalovaný jednal v situaci, kdy poškozený, který je mnohokrát trestaný i pro násilnou trestnou činnost, nerespektoval pokyny. Nicméně se domníváme, že takto příslušník vězeňské služby postupovat nemá a nesmí. To, že vzal spravedlnost do svých rukou, je neakceptovatelné. Proto je tu stále možnost postihu za přestupek podle zákona o bezpečnostních službách, pokud ředitel věznice dospěje ke stejnému závěru jako soud,“ odůvodnil zprošťující verdikt soud.

Důkazem jednání, kvůli kterému Praveček stanul před soudem, byl záznam z bezpečnostní kamery. Sice byl pořízen bez zvuku, ale je na něm vidět, jak rány pěstí směřují na obličej odsouzeného a pak s ním dozorce smýkne na protější stranu.

Dvaadvacetiletý odsouzený přitom stál nečinně v rohu a nijak se nesnažil příslušníka vězeňské služby napadnout. Vězeň je v zařízení veden jako problémový, v rejstříku trestů má deset záznamů, odsouzený byl například i za loupež.

I když okresní soud nezpochybnil, že se vězeň choval drze a bez respektu k příslušníkovi vězeňské služby, měl dozorce Jan Praveček řešit jeho nevhodné chování jiným způsobem. Místo toho situaci emočně nezvládl a jednal impulsivně a nepřiměřeně.

Se závěrem okresního soudu nesouhlasil dozorcův obhájce Jan Vanke. Podle něj se Praveček ničím neprovinil. „Klient trvá na tom, že prostředky použil zákonně, legitimně. Domnívá se, že nemůže být stíhán za plnění zákonných povinností. Pokud někdo porušuje předpisy ve věznici, má zákonnou povinnost zasáhnout,“ hájil dozorce jeho obhájce.

Pěst to nebyla, jen otevřená dlaň

Podle něj na záznamu z kamery chybí, co incidentu předcházelo. Obhájce upozornil, že kdyby byl pořízen i audiozáznam, bylo by na něm slyšet, jak je vězeň vulgární.

„Mému klientovi nezbylo nic jiného, než dosáhnout toho, aby vězeň upustil od svého jednání. Několikrát ho vyzval, nepomohla ani zákonná výzva jménem zákona. I sám poškozený přiznal, že porušoval předpisy a zákon a přijal trest 13 dní na speciálním oddělení,“ uvedl dnes obhájce s tím, že dozorce se tak nedopustil trestného činu.

Upozornil také na to, že bachař nepoužil pěst, ale otevřenou dlaň. „Pokud by to byla rána pěstí, utrpěl by poškozený závažnější poranění, než jen oděrku na vnitřní straně rtu,“ domnívá se.

Praveček není ve věznici mezi odsouzenými příliš oblíbený, protože netoleruje žádné jejich přešlapy. „Za každé porušování předpisů rozdává kázeňské tresty. Dbá na to, aby si precizně plnili své povinnosti v rámci vnitřního řádu věznice,“ uvedl obhájce.

Státní zástupce souhlasil s výší trestu, jakou okresní soud v únoru vyměřil. Navrhoval proto, aby bylo odvolání druhé strany zamítnuto.