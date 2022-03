Vize má zlepšit systém provozu podél Radbuzy v plzeňských Doudlevcích

Průjezd územím má být plynulejší a zároveň by měl nový systém zvládnout větší počet vozidel a vytvořit lepší podmínky pro pohyb cyklistů podél řeky.

Architekt Jaroslav Holler (ÚKR) upozornil, že pod průmyslovým areálem v Tovární ulici je kolem čerpací stanice velká proluka, která by se měla zastavět.

„Pro nezastavěné území jsme vytvořili regulační podmínky. Brali jsme při tom v úvahu, že oblastí má od ulice 17. listopadu k Malostranské ulici procházet část městského okruhu. Byly proto zpracované možnosti dopravního řešení tak, aby komunikace zvládly větší intenzitu dopravy a aby to bylo v souladu s tím, že tam mají bydlet lidi. Pro řešení tedy vznikla samostatná studie,“ vysvětlil Holler.

Navržený plán počítá se snížením podílu ploch pro automobilovou dopravu, ale provozní kapacita bude větší, křižovatky mají být jednodušší a propustnější. „Jeden úsek Zborovské ulice by byl jednosměrný a část dopravy z něho by se přenesla do Průmyslové ulice. To umožní rozšířit v oblasti chodníky a dostat tam cyklostezku,“ řekl architekt.

Podle Hollera plán na přeměnu oblastí souvisí i s koncepcí města pro úpravy břehů plzeňských řek, aby byly dostupné a vedly kolem nich trasy pro cyklisty.

Budoucí podoba Zborovské ulice v Plzni-Doudlevcích.

„A v úseku u mostu přes Radbuzu nemají cyklisti podél řeky jinou možnost projet než po Zborovské. Právě proto chceme, aby se tam vytvořil prostor pro cyklostezku,“ uvedl Holler.

Náměstek primátora Plzně pro dopravu Michal Vozobule prohlásil, že u plánu na úpravu oblasti Doudlevec je zásadní nápad na nové řešení provozu. „Může pomoci vyřešit problematické pohyby v křižovatkách. Například odbočení doleva za mostem do Zborovské. Když to zjednoduším, tak je tam navržený systém v podstatě na principu velkého kruhového objezdu. Už komise rady pro dopravu dospěla k tomu, že by bylo dobré tu variantu rozpracovat,“ sdělil Vozobule.

Je přesvědčený, že nápad objezdu bloku, kde stojí čerpací stanice, dopravní situaci v místě zlepší. „A zároveň se tím vylepší podoba veřejného prostoru, který je u Zborovské docela široký,“ konstatoval.

V celkovém posouzení je ve studii společnosti STAVplan uvedeno, že v území je možné prostřednictvím komplexní stavební obnovy docílit zvýšení kapacity komunikací, zkvalitnění dopravního režimu a zlepšení stavebně-technického stavu prostoru.

„Celkovou rekonstrukcí bude zvýšena pobytová kvalita území a vytvořen předpoklad pro její další zkvalitňování,“ stojí v dokumentu. Ten připomíná i možnost vysázet v místě stromořadí.

Autoři studie předpokládají že úpravy oblasti zvýší hodnoty nemovitostí v území. Domnívají se, že změny povedou majitele okolních staveb a pozemků k dalším investicím a zhodnocování majetku. V návaznosti na tento fakt očekávají pozitivní vliv na rozvoj širší lokality.