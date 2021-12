Policie dopadla šoféra, který při couvání srazil muže a ujel. Chodec zemřel

„Kriminalisté začátkem prosince zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže, který čelí obvinění ze spáchání přečinů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ vyjmenovala mluvčí plzeňských policistů Veronika Hokrová.

Nehoda se stala 11. října po deváté hodině ráno za obchodním domem Centrum na Doubravce.

Řidič tam při rychlém couvání srazil osmapadesátiletého muže, který utrpěl vážné zranění a byl převezen do nemocnice. Dva měsíce po nehodě zemřel. Kriminalisté proto nevylučují, že po shromáždění veškerých důkazních prostředků případ ještě překvalifikují.

„Policisté si ve věci vyžádali znalecký posudek z oboru soudního lékařství a dále intenzivně pracují na řádném objasnění případu,“ doplnila mluvčí.

Řidič v černé Škodě Octavii Combi při couvání ve vysoké rychlosti přehlédl muže s nákupními taškami, který přecházel přes vozovku slepé ulice a nacouval do něj. Srazil ho a odhodil do vzdálenosti asi tří metrů.

Šofér po incidentu k muži přiběhl a bezvládné tělo se snažil odtáhnout na chodník.

Poté, co přišel na pomoc další člověk, řidič nasedl do auta a ujel. Podle serveru krimi-plzen.cz přítomným zcela nesmyslně řekl, že jede pro záchranku, naskočil do auta, odjel a už se nevrátil.

Podle záchranářů bylo chování řidiče naprosto nepřijatelné. „Zraněnému muži mohl tím, jak s ním manipuloval, velmi těžce ublížit, protože netušil, jaká zranění utrpěl. Nevolal na tísňovou linku ani nikoho nežádal o pomoc. Rovnou se snažil se zraněným manipulovat, a to velmi nevhodným způsobem. Z videa není sice patrné, jestli zraněný dýchá, či nikoliv, ale řidičovo chování je trestuhodné,“ vyjádřila se po shlédnutí videozáznamu mluvčí záchranné služby Plzeňského kraje Mária Svobodová.

„Při pátrání po vozidle a řidiči jsme zjistili, že muž řídil vozidlo i přesto, že má rozhodnutím příslušného správního orgánu a i soudním rozhodnutím uložen platný zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel,“ upozornila Hokrová.

Řidič pro couvání srazil chodce, od nehody ujel (12. 10. 2021)