Stavba druhé části západního silničního okruhu Plzně začne v dubnu

Jednání zastupitelů se kvůli epidemii koronaviru konalo ve formě videokonference a bylo neveřejné. Záznam jednání bude zveřejněn na webu kraje.

V důsledku včerejšího kroku zastupitelů se ještě v dubnu rozjede budování zhruba 3,5 kilometrů dlouhé silnice, která spojí městskou část Plzeň-Křimice se Severním Předměstím Plzně.

Zastupitelé kraje souhlasili s celkovou cenou stavby 1,941 miliardy. „Ale v tom je už zahrnutá i pětiprocentní rezerva na nepředpokládané výdaje,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Schválení financování okruhu osobně považuje za historickou událost. „Protože všichni přítomní byli pro, to jsem ještě nezažil,“ uvedl po hlasování, při kterém s návrhem souhlasilo 38 zastupitelů.

V soutěži o zakázku nejlépe uspělo sdružení stavebních firem s názvem Společnost Křimická – Karlovarská. Sdružení tvoří firmy Berger Bohemia a Metrostav. Společnost Křimická – Karlovarská nabídla ve výběrovém řízení z pěti účastníků tendru nejnižší cenu, bezmála 1,8 miliardy korun (bez DPH).

Nová komunikace naváže na první část okruhu, která spojuje průmyslovou zónu Borská pole a Plzeň-Křimice. Po dokončení má západní okruh Plzně odvést část tranzitní dopravy, která projíždí centrem města zejména po Karlovarské třídě a Klatovské třídě.

Okruh má ulevit Karlovarské a Klatovské třídě

„Podle dopravního modelu by potom mohlo z Karlovarské třídy ubýt přibližně 25 procent automobilů,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Původně zástupci Plzeňského kraje předpokládali, že kraj včetně DPH za druhou etapu okruhu zaplatí 1,4 miliardy a počítal s dotací 1,27 miliardy. Po zpracování podrobnější dokumentace se ale odhad dostal na zhruba 1,8 miliardy. Kraji se pak podařilo jednáním dotaci EU navýšit o 271 milionů.

Náměstek Čížek prohlásil, že smlouva se stavební firmou bude podepsaná ještě do konce týdne. „A od podpisu do 34 měsíců má být stavba dokončená,“ konstatoval. V letošním roce kraj počítá s tím, že na akci pošle zhruba 300 milionů korun. Kraj by se měl celkově na budování druhé části okruhu podílet zhruba 350 až 400 miliony korun.

Po první etapě okruhu se jezdí od září 2014

První etapa silničního západního okruhu Plzně dlouhá přibližně 2,5 kilometru mezi Domažlickou ulicí byla hotová v září roku 2014.

Celková délka okruhu po dokončení bude zhruba šest kilometrů. Komunikace pak spojí průmyslovou zónu Borská a Severní Předměstí Plzně.

Po dokončení západního okruhu se očekává nárůst dopravy v oblasti kruhové křižovatky na Domažlické ulici u Makra. Ta už je ale přetížená a z některých směrů obtížně průjezdná. Ředitelství silnic a dálnic proto plánuje její úpravu.

Michal Vozobule uvedl, že na průjezdnosti křižovatky bude záviset celkové fungování západního okruhu. „Nějaké řešení křižovatky bude nutné najít. Dá se očekávat, že po dokončení západního okruhu tam aut přibude a navíc je třeba počítat s dalším rozvojem na Borských polích,“ konstatoval Vozobule.