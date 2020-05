V březnu ubylo díky koronaviru nehod, duben byl ale v kraji tragický

Krátce po vyhlášení nouzového stavu ubylo na silnicích aut. Mária Svobodová ze Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje potvrdila, že v prvních týdnech záchranáři jen výjimečně vyjížděli k těžkým dopravním nehodám.

„První dva tři týdny téměř nebyly žádné vážné nehody. Provoz v ulicích měst a na silnicích byl velmi plynulý, jako jedni z prvních to poznávaly naše posádky, zvláště v Plzni. V té době nebyly ani výjezdy k vážným úrazům na kolech,“ shrnula situaci záchranářka.

Z veřejně dostupné statistiky policejního prezídia o denně řešených nehodách vyplývá, že do poloviny března policisté v Plzeňském kraji denně vyjížděli v průměru k deseti bouračkám. Například 15. března to bylo ke dvěma a o den později ke čtyřem karambolům. Všechny se v obou dnech obešly bez zranění. Další dva týdny do statistik zapisovali za celý kraj většinou jednoho až tři lehce zraněné.

„Po vyhlášení nouzového stavu, uzavření hranic, omezení pohybu a povinnosti používat roušky došlo k výraznému poklesu provozu. Jak se ale situace začala zlepšovat a omezení uvolňovat, hned se to projevilo na silnicích,“ uvedl z vlastní zkušenosti jeden z dopravních policistů.

„Prázdnější silnice zřejmě lákají řidiče, aby zkoušeli, co jejich auta a motorky dokážou. Zjišťujeme, že se jezdí rychleji. Přibývá ale i nehod, při kterých u řidičů zjistíme vysokou hladinou alkoholu v krvi. A to ještě v době, kdy jsou zavřené restaurace,“ upozornil šéf dopravní policie v Plzeňském kraji Vladimír Toman.

Z oficiálních policejních statistik vyplývá, že za první tři měsíce letošního roku zemřelo na silnicích Plzeňského kraje šest lidí, tedy stejně jako v loňském roce. Těžce i lehce zraněných bylo v meziročním porovnání méně.

Jedinou obětí silničního provozu v druhé polovině března v regionu byla osmasedmdesátiletá seniorka, kterou v Plané na Tachovsku srazilo 30. března ráno auto. „Z prvotních informací vyplývá, že seniorka do vozovky vstoupila mimo přechod, který ale je blízko místa střetu. I přes resuscitaci žena zraněním podlehla,“ uvedla několik hodin po tragédii policejní mluvčí Dagmar Jiroušková.

Nehody v Plzeňském kraji leden až duben rok mrtví lehce zranění těžce zranění 2020 12 23 378 2019 8 23 428 2018 11 18 457 2017 13 15 457 2016 14 19 487



V dubnu začalo uvolňování opatření kvůli koronavirové pandemii a lidé začali více jezdit. Policisté v kraji do statistik zanesli tři tragické dopravní nehody, při kterých dohromady zemřelo šest lidí.

MF DNES dopočítala z denních statistických hlášení, že letos v dubnu zemřelo na silnicích kraje o čtyři lidi víc, než v loňském roce.

Nejtragičtější nehoda je z 27. dubna. Na železničním přejezdu u Kamenného Újezdu na okraji Nýřan na Plzeňsku se srazilo osobní auto s motorovým vlakem. Ve vraku auta bezprostředně po nárazu zahynulo malé dítě, mladistvý a třiadvacetiletá spolujezdkyně, v nemocnici po třech dnech podlehl těžkým zraněním i čtyřiadvacetiletý řidič.

Přejezd je na lokální trati z Nýřan do Heřmanovy Huti, řidiče na něj upozorňují tabule a přímo před přejezdem je výstražný kříž.

I když podle dostupných informací zabezpečení přejezdu není v rozporu se zákonem, policisté by po dubnové tragédii rádi viděli lepší zabezpečení. „V rámci bezpečnostní inspekce budeme navrhovat úpravu železničního přejezdu, aby splňoval aktuální standardy. Minimálně by měl být zabezpečený i světelnou signalizací,“ soudí vedoucí dopravních policistů v Plzeňském kraji Vladimír Toman.

Jedním dechem ale připomněl Zákon o provozu na pozemních komunikacích, který mimo jiné striktně říká, že „před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet“.

Kdyby k téhle nehodě nedošlo, na konci dubna by ve statistice zemřelých při nehodách v kraji bylo zaznamenáno osm obětí, stejně, jako za první čtyři měsíce roku 2019.

Tragická nehoda u Kamenného Újezdu na Plzeňsku (27. 4. 2020)

