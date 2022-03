Na Plzeňsku po nárazu do můstku vzplálo auto, řidič v něm uhořel

Záchranářům byla nehoda nahlášena po 19. hodině. Policejní mluvčí Dagmar Jiroušková řekla, že podle stop zajištěných na místě jelo osobní auto od vesničky Vladměřice směrem na Manětín.

„Při projíždění pravotočivé zatáčky vyjelo vozidlo do protisměru, následně přejelo do silničního příkopu, kde narazilo do betonového mostku,“ popsala.

Když na místo dorazilo první hasičský vůz, nabourané auto bylo celé v plamenech. „Jako první hasila na místě jednotka SDH Manětín. Následně dorazila i jednotka HZS z Plas,“ upřesnil Petr Poncar z krajského ředitelství hasičského sboru.

„Vzhledem k tomu, že vozidlo začalo po nárazu hořet, není v tuto chvíli možné určit totožnost osoby, která byla ve vozidle nalezena bez známek života,“ dodala mluvčí Jiroušková.

Silnice druhé třídy číslo 201 je kvůli nehodě uzavřena, auta policisté odklánějí na objízdnou trasu. Ohledání místa a zajištění maximálního množství stop se zřejmě protáhne až přes půlnoc.