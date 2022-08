Tramvaje v Plzni se vrátí na Klatovskou třídu, opravy Koterovské se protáhly

První větší komplikace v centru Plzně skončila v pátek. Technici dokončili modernizaci semaforů v sadech Pětatřicátníků u synagogy o pět dnů dříve, než počítali projektanti.

„Světelná signalizace je od pátku v provozu. Poslední srpnový den bude obnovený provoz tramvají po celé Klatovské třídě,“ uvedl dopravní koordinátor Václav Lacyk.

Zprovoznění opravené tramvajové trati znamená, že od středy 31. srpna přestávají pendlovat mezi centrem Plzně a Borskými poli autobusy náhradové linky 4A.

Do konce prázdnin ale nebude hotová druhá velká oprava tramvajového kolejiště v Koterovské ulici na Slovanech mezi velkým kruhovým objezdem v Částkově ulici a křižovatkou se Slovanskou alejí u konečné Světovar. Tam by se měly tramvaje vrátit až 6. září.

„Vysoké teploty během několika tropických dnů, které Plzeň o prázdninách zažila, neumožnily betonování na trati. To zkomplikovalo i výměnu vodárenských sítí pod tramvajovým tělesem. Koleje mají být dokončené do neděle 4. září, o den později pak dojde k demontáži výhybky před kruhovým objezdem na náměstí Generála Píky, která nyní umožňuje obousměrným tramvajím přejíždět na druhou kolej. V úterý 6. září ráno pak mají vyjet první tramvaje linky číslo 2 na celou linku ze Světovaru přes centrum Plzně do Skvrňan,“ vysvětlila Adriana Jarošová z plzeňského magistrátu.

Protože až do obnovení provozu tramvají bude v téměř kilometrovém úseku Koterovské ulice platit zákaz vjezdu automobilů, zkomplikuje to zejména rodičům v prvních dnech dopravu dětí do škol v okolí.

„Ulice napojující se na opravovanou část Koterovské ulice jsou v místě stavby zaslepené a dočasně obousměrné. Rodiče by v prvních dnech proto neměli vozit děti auty až ke školám, protože v zaslepených ulicích může docházet k velkým dopravním problémům. Město doporučuje využívat městskou dopravu, nebo pokud rodiče musejí vozit děti autem, ať je nechají z vozidel vystoupit dále od školy a několik posledních bloků ke školám je nechají dojít,“ tlumočí prosbu vedení města Adriana Jarošová. Od 6. září má být celá Koterovská otevřená i pro automobilovou dopravu.

Prodloužení zákazu na Karlovarské u fakulty

S koncem prázdnin neskočí ani omezení v Karlovarské ulici nedaleko lékařské fakulty, kde vodárna pod silnicí rozšiřuje kanalizační sběrač. Do 9. září se tak protáhne zákaz vjezdu nákladních aut a pro osobní objíždění staveniště po provizorní panelové cestě na hlavním tahu z centra města směrem na Karlovy Vary.

„Termín se musí prodloužit, protože výrobce včas nedodal prefabrikované dílce nutné pro dokončení stavby. Po devátém září budou ještě práce na staveništi pokračovat, už ale nebudou omezovat dopravu,“ vysvětlila mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že by mělo padnout rozhodnutí, kdy se pro dopravu otevře opravená část dálničního přivaděče mezi dálnicí D5 u Ejpovic a Plzní. Stavební firmy tam od dubna musely vybagrovat až do základů směr na Plzeň mezi Ejpovicemi a sjezdem na Kyšice a komunikaci vybudovat zcela znovu. Podle expertů to byla jediná možnost, jak odstranit neustálý růst hrbů napříč rychlostní komunikací.

Příčinou problémů byly materiály v podloží komunikace navezené při stavbě v polovině 90. let minulého století, ke kterým se dostala voda a začaly bobtnat. „Předpoklad je, že se pro dopravu komunikace otevře do konce prázdnin,“ řekl v pátek mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Letos stavební firmy udělaly směr od dálnice do Plzně, v příštím roce je čeká směr opačný. „Technika se na stavbu opět vrátí v dubnu příštího roku, kdy budou stavební práce pokračovat opravou druhého pásu ve směru z Plzně. Do té doby se mohou v úseku vyskytovat drobná omezení při údržbě vozovky,“ vysvětlil Koloušek.

Od 1. září se mají otevřít opravené kruhové objezdy v Černicích u obchodní zóny společně se spojovací silnicí mezi nimi, která podjíždí dálnici. Otevření zjednoduší cestování zejména mezi obchodní zónou a dálnicí D5, stejně tak bude jednodušší ježdění mezi Černicemi a Starým Plzencem.

Koordinátor Václav Lacyk upřesnil, že se začátkem školního roku skončí i omezení kvůli rekonstrukcím autobusových zastávek v Dlouhé ulici v Lobzích. „Podle harmonogramu pokračují práce i na budování kruhové křižovatky u Tyršova mostu v Doudlevcích. I po celé září by vše mělo zůstat tak jako dosud, tedy i s objízdnými trasami městské hromadné dopravy,“ upřesnil.