Letos se otevře západní okruh Plzně, řidiče ale čekají omezení na dálnici

Naplní se očekávání úbytku aut v centru Plzně, když řidiči začnou využívat dokončený západní městský okruh? Odpověď začneme hledat už za několik týdnů. Nejočekávanější a také nejdražší krajská dopravní stavba začne řidičům sloužit už ve druhé polovině února letošního roku.

Dominantou stavby je více než kilometr dlouhý most ve tvaru velkého písmene S v různé výšce nad terénem, poslední stovky metrů u Radčic jsou kromě oblouku i ve stoupání. Tam plynule přechází do silnice vybudované v kopci směrem na Košutku.

Současně s poslední částí západního okruhu vzniká nové napojení do sídliště Vinice. „Současná 3,6 kilometru dlouhá stavba je naše největší i nejdražší. Celkem si vyžádá 2,2 miliardy korun. Její význam je v odvedení dopravy z přetížené Karlovarské a z Klatovské třídy v Plzni,“ uvedl v minulosti hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Západní okruh propojí mimo centrum města Košutku s Borskými poli, odkud pak kapacitní komunikace umožňují pokračovat buď k dálnici D5, nebo po výpadovkách na Domažlice a Německo nebo Klatovy a Šumavu.

Výstavba západního okruhu začala v září 2012 u velkého kruhového objezdu u Makra. Jeho celková délka po dokončení bude 5,9 kilometru. Postavený je s jedním jízdním pruhem pro každý směr, mosty přes silnici v kopci u Sylvánu jsou vybudované tak, aby v případě potřeby stavbaři mohli přistavět další dva jízdní pruhy. Údolí řeky Mže by pak musela překlenout druhá mostní estakáda hned vedle stávajícího mostu.

Na jižním Plzeňsku bude letos pokračovat prodlužování dálničního přivaděče od Vysoké k Přešticím, auta po něm podle aktuálních plánů poprvé vjedou až v příštím roce.

Obdobné je to i s osmikilometrovým obchvatem Klatov, i tam se počítá s jeho zprovozněním až v roce 2024.

Řidiči musejí i letos počítat s velkými opravami, které jim budou komplikovat ježdění. Koncem března se stavební firmy vrátí na dálniční přivaděč od Plzně do Ejpovic k dálnici D5, a stejně jako loni kompletně odbagrují úsek mezi Kyšicemi a Ejpovicemi, na kterém se kvůli bobtnání materiálů v podloží tvoří velké boule, a komunikaci postaví v podstatě znovu. Tentokrát je na řadě směr od Plzně do Ejpovic. To bude letos zřejmě finančně nejnáročnější oprava.

„Rekonstrukce vozovky bude pokračovat na silnici první třídy číslo 19 v Nezvěsticích i na silnici číslo 27 v úseku Rybnice - Kaznějov. Soutěží se zhotovitel na opravu průtahu Kocourovem na Klatovsku. Pokud nenastanou nečekané komplikace, opravami by měly projít silnice prvních tříd ve Vysoké Libyni, pokračovat by se mělo dalším úsekem v Železné Rudě, v Plzni Jasmínová ulice, oprava čeká oba mosty Rondelu a pracovat by se mohlo i na severním Plzeňsku v úseku Trhomné - Bezvěrov na silnici Plzeň - Karlovy Vary,“ shrnul Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Na krajských silnicích druhých a třetích tříd by letos měly skončit velké opravy nebo přestavby, které začaly už vloni. V únoru by měla být dokončená přeložka silnice a vysokotlakého plynovodu mezi Vejprnicemi a Tlučnou, v červnu rekonstrukce mostu v Chodském Újezdu, v listopadu by měla být dokončená druhá etapa průtahu Kolincem na Klatovsku.

„V červnu by měla být dokončená rekonstrukce tří mostů ve Švihově, které byly v havarijním stavu, v průběhu letošního roku by se měla zvládnout přestavba mostu v Tlučné,“ řekl Miroslav Anton ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

V plánech silničářů je i rekonstrukce průtahu Vochovem, ale akce je spojena i s investicí obce. „Dohodli jsme se, že rekonstrukci průtahu budeme dělat na několik etap. Doufejme, že se podaří udělat úsek, který je ještě vydlážděný kostkami. Musíme se podílet na dešťové kanalizaci v silnici, za námi jdou chodníky, osvětlení, zeleň,“ shrnula starostka Vochova Eliška Svejkovská.

Cestující čekají velké tramvajové výluky

I v letošním roce bude cestování městskou dopravou komplikovat velké tramvajové výluky. V plánu jsou rekonstrukce kolejišť v Koterovské ulici na Slovanech a v samotném centru města pak ve Zbrojnické ulici a na náměstí Republiky. Na Borských polích se připravuje prodloužení ulice U Panasonicu.

Letos skončí kompletní přestavba tramvajové vozovny Slovany za 1,7 miliardy korun. „Přinese ploché zelené střechy na všech budovách. Celkem půjde o 13,5 tisíc metrů čtverečních, což představuje jeden z největších projektů svého druhu v České republice. Zelené střechy nejenže snižují tepelnou zátěž pro obyvatele a vozovna nebude obrovským tepelným ostrovem, ale umožňují i akumulaci dešťové vody,“ uvedl loni v dubnu při zprovoznění haly oprav s myčkou tramvají tehdejší náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule.

Z celkové částky 1,7 miliardy korun na přestavbu přispěje Evropská unie 720 miliony korun. „Část zaplatíme z vlastních zdrojů, využijeme i úvěry komerčních bank,“ řekl k financování šéf dopravního podniku Jiří Ptáček.

Největší objekt nové vozovny tramvají už slouží (8. 4. 2022)

Na rok 2023 je naplánované dokončení páté stavby modernizace železničního uzlu Plzeň, tedy úseku od hlavního plzeňského nádraží až k průmyslové zóně u dálničního přivaděče nad Koterovem.

„V červnu začnou jezdit vlaky v celém úseku už po obou kolejích, zprovozněno bude i nástupiště v zastávce Plzeň-Slovany ve směru z centra Plzně a přístupové cesty k němu. Se zdvoukolejněním bude odstraněna provizorní kolej od silničního mostu do Božkova, po které jezdí nyní vlaky kolem vznikajícího tunelového zárodku pro budoucí silnici východního městského okruhu pod železničním tělesem. Tunelový zárodek bude hotový v červnu a ve stejném měsíci skončí celá pátá stavba modernizace uzlu Plzeň,“ vypočítala Radka Pistoriusová ze Správy železnic.

Letos bude dál pokračovat i rekonstrukce impozantní výpravní budovy na plzeňském hlavním nádraží, která se v závěru roku 2022 dostala do své poloviny. Podle harmonogramu prací by letos v červnu měla mít velká kopule novou krytinu a hotová by měla i být konstrukce horní prosklené lucerny na jejím vrcholu.

Změna se čeká i u osobních dopravců. V polovině prosince, až začnou platit nové jízdní řády, vystřídá soukromý železniční dopravce GW Train Regio v Pošumaví dosavadního dopravce České dráhy.

Nový dopravce bude zajišťovat osobní dopravu na tratích Horažďovice - Sušice - Klatovy, zajíždět bude až do jihočeských Strakonic i z Klatov do Domažlic. České dráhy budou i dalších 10 let zajišťovat přepravu cestujících v oblastech Plzeňsko a Český les.

Kraj hledá železniční dopravce i pro další dvě oblasti. Jednou je doprava cestujících na lince Horažďovice - Plzeň - Pňovany, společně s Karlovarským krajem budou hledat, kdo bude zajišťovat vlakové spojení mezi Plzní a Karlovými Vary. I když se změní dopravce, vlaky RegioPanter, které spoje zajišťují už dnes, zůstanou stejné.

55 milionů na vstupní bránu do parku

Z plzeňského rozpočtu pošle letos město 55 milionů korun na dokončení revitalizace bývalé konečné tramvaje číslo 4 u Borského parku, kde od loňského roku vzniká vstupní brána do parku. Tou je jednopodlažní prosklený pavilon s plochou zelenou střechou. Bude v něm kavárna s půjčovnou kol i veřejné toalety. Mezi těmito dvěma částmi vznikne volný prostor umožňující průchod do parku.

Město bude investovat i do infrastruktury. „Na vodárenském souboru Litice plánuje město příští rok prostavět 120 milionů z celkových 200 milionů korun a na revitalizaci domů v Korandově ulici půjde 112 milionů, tedy 92 procent z celku,“ řekl v polovině prosince ČTK primátor Roman Zarzycký.

Na dokončení Centra služeb pro osoby bez přístřeší ve Wenzigově ulici, které vyjde na 123 milionů, vydá podle něj město Plzeň letos 71 milionů korun.

Velký soudní případ

Letošní rok přinese i několik velkých soudních případů. Asi nejočekávanější, a pro soudce také nejnáročnější, bude případ ovlivňování výsledků a korupce v českém fotbale. Mezi 21 obžalovanými je podle dostupných informací i bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr, několik dalších fotbalových funkcionářů, rozhodčích a jedna právnická osoba, podle všeho pražský fotbalový klub. Policie spustila zatýkání při akci s krycím jménem Šváb na podzim roku 2020, ve vazbě tehdy na několik měsíců skončil i Berbr.

Obchvat Klatov (22. 11. 2021)