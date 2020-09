Na plzeňské Výsluní jezdí nová linka, vejde se tam jen krátký autobus

„Zavedení této linky bylo omezeno zejména šířkou komunikací, protože někde standardní autobusy dopravních podniků neprojedou,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09). Dopravní podniky proto pro Výsluní nakoupily vozy menší.



Linka 39 je okružní a vede po trase od Borského parku ulicemi Skupovou, Heyrovského, E. Beneše a přes Tyršův most na Výsluní. Zpět na Bory se vrací po Klatovské třídě kolem věznice.

Cestující zaznamenali dalších několik změn k lepšímu. Od úterý je po opravě otevřena Tylova ulice. To umožnilo, aby se na své běžné trasy vrátilo sedm trolejbusových a jedna autobusová linka.

Ode dneška je také otevřený úsek Skvrňanské ulice u autobusového nádraží, kam se vrací tramvajový provoz. Na Skvrňanské ulici je obnoven provoz výlukové tramvajové linky 1/2 v trase Bolevec – sady Pětatřicátníků – Skvrňany. Autobusová náhradní doprava linky 2A je v provozu v trase Sady Pětatřicátníků – Anglické nábřeží.

Až do poloviny září nicméně ještě potrvá oprava komunikace v Solní ulici. Až po jejím dokončení se vrátí na své obvyklé trasy tramvajové linky 1 a 2.

Byla posílena linka č. 38 do Červeného Hrádku

Po dohodě města Plzně a čtvrtého městského obvodu je posílena linka č. 38 do Červeného Hrádku, a to v nejvytíženějších hodinách. Jedná se o osm spojů, čtyři dopoledne, čtyři odpoledne.

„Vzhledem k aktuálním kapacitám dopravních podniků se jedná o současné maximum, ale věřím, že osm spojů navíc výrazně pomůže obslužnosti Červeného Hrádku,“ uvedl Michal Vozobule.

Linka 38 byla zřízena v létě, protože v důsledku změny systému meziměstské dopravy v režii Plzeňského kraje byly zrušeny linky 53 a 54, které do oblasti jezdily.

„Posílení linky 38 považujeme za kompromisní řešení, které přichází v pravou chvíli. Se začátkem školního roku se zvýší počet cestujících veřejnou dopravou a my věříme, že díky tomuto kroku se všichni naši občané dostanou včas do práce nebo do školy,“ říká starosta obvodu Plzeň Doubravka Tomáš Soukup (ANO).