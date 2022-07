Než autem prorazil dveře domova seniorů, viděl všude pavouky, řekla svědkyně

U soudu vyšlo najevo, co tragické události předcházelo. Z výpovědi svědků vyplynulo, že Josef K. několik desítek minut před činem přijel za svými známými z bývalého zaměstnání a měl s sebou malé dítě.

Nejdřív si na zahradě půl hodiny normálně povídal s bývalým kolegou, pak zmlkl a „jakoby se vypnul“. Neodpovídal, nereagoval. Vzal malé dítě do rukou a nehybně s ním stál na dešti.

Po chvíli předal své dítě známé, která k nim přiběhla. I když pršelo, dítě bylo nedostatečně oblečené, hladové. Zatímco žena sháněla kontakt na matku obžalovaného, on jen oznámil, že si na chvilku odskočí. Odběhl do auta, kterým přijel.

Svědci vylíčili, že chvíli v autě seděl, pak vystoupil a začal mlátit na vrata garáže v sousedství. Přeskočil plot a dalšímu sousedovi vypustil kachny. Ač pršelo, po překonání dalšího plotu začal na další zahradě zalévat.

„Když jsme se ho ptali, proč to dělá, řekl, že Bůh nadělil málo vody. Že mu musí pomoci,“ popisoval u soudu muž, ke kterému přijel obžalovaný poslední květnový den roku 2020 na návštěvu.

Pro dítě si přijela babička, protože žena ho nechtěla Josefu K. kvůli jeho divnému a nepředvídatelnému chování vrátit.

„S Pepou chvíli mluvila, nevím, co mu říkala. Dítě si vzala a odjela s ním. Když odjela, chtěla jsem si s Pepou promluvit, jestli má nějaké problémy. Začal o Bohu. Zastavila jsem ho, že to mě nezajímá. Říkal, že na něj útočí zvířata, že jsou všude na plotě pavouci, že ho to tahá do vesmíru. Pak sedl do auta a hodně rychle odjel,“ popsala svědkyně.

Jen o chvíli později se Josef K. proboural služební fabií do centra pro seniory v Tachově. Rychle se rozjel, prorazil dvoje prosklené vstupní dveře, zastavil až v chodbě, téměř šest metrů od vchodu. Než auto nabouralo a zastavilo, přimáčklo ke zdi 93letou seniorku.

Záchranářka: Byla jako babička z pohádky

Žena se při pádu zranila a po několika dnech zemřela. „Byla jako babička z pohádky. Taková milá, laskavá. Za všechno děkovala. Když jsme ji převáželi sanitkou do nemocnice, celou cestu mě držela za ruku. Byla ze všeho vyděšená, třásla se,“ popsala záchranářka, která s kolegou řidičem ze záchranné služby na místo dorazila.

V té době už stará paní byla před autem, kam ji donesli ošetřovatelé pracující v domově. Původně skončila nohama pod ním.

Zatímco se ošetřovatelé snažili seniorce pomoci, Josef K. podle svědků vylezl otevřeným okénkem u řidiče a běžel do seniorského centra. Při hledání únikové cesty prorazil nejméně jedny dveře od pokoje, nakonec se mu únikovým východem podařilo dostat na zahradu pro klienty. Tam jej pak pronásledovali přivolaní policisté.

„Je mi to opravdu moc líto,“ prohlásil dnes souzený muž po výpovědi jednoho z ošetřovatelů, kteří pomáhali zraněné stařence.

Obžalovanému, kterého soudce vzal před několika týdny do vyšetřovací vazby, hrozí za těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci od osmi do 16 let vězení.

Advokát tvrdí, že muž byl v době spáchání skutku nepříčetný. Podle obžaloby čin spáchal pod vlivem toxické psychózy, kterou si sám přivodil předchozím užíváním marihuany a pervitinu. Rozsudek může zaznít ještě v létě.