Gastronomie v sociálních službách zaspala, tvrdí bývalý šéfkuchař Jalty

„V hotelu Jalta jsem působil jako zástupce šéfkuchaře a až po pár letech jsem převzal žezlo šéfkuchaře. Na tuto dobu vzpomínám rád. Měl jsem tam skvělý kolektiv. Používali jsme kvalitní suroviny. Restaurace byla zaměřená na středomořskou kuchyni a tu já mám velice rád. Byla to prestižní zkušenost a každý den jsem se těšil do práce. Vzalo mi to zejména čas s rodinou. Trávil jsem v práci hodně času,“ říká Štěpánek.

Kvůli důsledkům epidemie koronaviru Jalta zavřela. V tu chvíli se rozhodoval, kam jeho profesní kroky povedou. A pro mnohé se rozhodl hodně překvapivě.

„Vzhledem k situaci, jaká nastala, jsem se obával vracet do jakékoliv restaurace. Ale u vaření jsem chtěl zůstat. Rozhodoval jsem se zejména podle jistoty zaměstnání a časové náročnosti. Nakonec jsem si vybral domov pro seniory v Mlékovicích. Nastoupil jsem tam, protože jsem měl pocit, že by to mohla být dobrá příležitost něco změnit v této oblasti gastronomie,“ vypráví.

První zkušenosti byly rozpačité. „Ne se vším modernějším se klientům zavděčíte. Od některých jídel jsem musel upustit a zaměřit se také na přání klientů. Takže z velké části vaříme českou kuchyni,“ podotýká.

V současnosti působí i v domově v Janovicích. „Dělám šéfkuchaře celé síti Clementas. Zavedl jsem centralizaci našich domovů tak, abychom měli jednotný koncept. Proto jezdím i do Janovic a aplikuji nové nastavení i zde,“ sděluje.

Podle konceptu vypadalo i sváteční stravování. Den před Štědrým dnem byla k snídani vajíčková pomazánka s pažitkou, pečivem a ovocným čajem. K obědu hovězí vývar s játrovými knedlíčky a smažený řízek s brambory. Na svačinu bylo připravené vánoční cukroví, k večeři potom houbový kuba.

Samotný Štědrý den se nesl v duchu tradiční sváteční kuchyně. Ráno patřilo vánočce s mandlemi a rozinkami, máslem, marmeládou, a bílou kávou. V poledne dostali senioři vánoční rybí polévku s máslovými krutony, smaženou nebo pečenou rybu, bramborový salát, pivo. Následovalo vánoční cukroví a vinná klobása s bramborovou kaší.

Jiné suroviny, dietní jídla

Vaření v pětihvězdičkovém hotelu se určitě hodně liší od toho pro seniory v domově. „Největší rozdíl je v používaných surovinách. Dalším rozdílem je, že zde všechny klienty znám osobně. Potkávám se s nimi na chodbách a dělám s nimi stravovací komise. V Jaltě jsme vařili převážně pro turisty. Další rozdíl je také v dietách a úpravách jídel,“ sděluje kuchař, který vaří i pro nemocné lidi.

„Na problémy jsem úplně nenarazil. Stačí dodržovat nastavení diet a úprav jídel u daného klienta a potížím se dá vyvarovat,“ dodává.

V Janovicích přišel s myšlenkou na mixovaná zeleninová jídla. „Když jsem se více zamyslel nad tím, jací klienti ta mixovaná jídla jedí, věděl jsem, že je potřeba tyto klienty nějakým způsobem povzbudit k chuti k jídlu. A také aby měli i vizuální zážitek. Nápad se osvědčil. Klientům chutná,“ vysvětluje Štěpánek.

Lidé v domově si mohou vážit toho, že pro ně vaří špičkový kuchař. „Klienti změnu určitě zaznamenali. Používáme jinou technologii přípravy - u masa například sous-vide (pomalé vaření ve vakuu - pozn. red.). Používáme více zeleniny a čerstvých surovin. Ale i tak se pořád zaměřujeme převážně na českou kuchyni, kterou se snažíme vařit zdravěji a moderněji,“ říká.

Rozhodnutí vyměnit působení v luxusní restauraci za službu seniorům nelituje. „Díky práci v sociálních službách můžu trávit více času se svojí rodinou, což v restauračním provozu nebylo tak úplně možné. Když jsem se více ponořil do systému gastronomie v sociálních službách, shledal jsem, že je pořád co zlepšovat a vymýšlet. Přijde mi, že v této oblasti se hodně zaspalo,“ míní kuchař.