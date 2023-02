Prostitutka vylákala cizince do bytu, místo sexu je kumpáni zbili a okradli

Kriminalisté na případu pracovali několik měsíců a posledního ledna muže ve věku 42, 36 a 16 let a ženy ve věku 51, 30, 27 a 23 let obvinili z loupeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Podle policie se členové skupiny domluvili, že budou okrádat o cenné věci cizince, kteří zastaví prostitutkám poskytujícím sexuální služby za Domažlicemi.

„Žena pak cizince vylákala do bytu, kde s nimi započala pohlavní styk nebo jim řekla, aby se vysvlékli a připravili se na soulož,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Brali peníze, mobily, ale i čokoládu

Pak do místnosti vešli muži. Do oběti strkali nebo ji zbili a okradli. Brali řetízky, peněženky s eury, mobilní telefony, platební karty a flash disky.

Pokud se stalo, že klienti měli u sebe pouze malou finanční hotovost, odvezli je k bankomatu, kde si peníze museli vybrat. Mezitím jim další z party prohledali auta, odkud ukradli například osvěžovače vzduchu, mandarinky či čokoládu.

„V několika případech vymysleli na cizince i fintu. U postele vylili červené potravinářské barvivo, které měli v sáčku, jako že to byla krev a že holce bylo teprve třináct let. A vyhrožovali mu, že pokud jim nezaplatí, udají ho policii. Nejčastěji si řekli o tisíc eur,“ vysvětlila mluvčí s tím, že vše si partička natáčela na mobil a fotila.

Kriminalisté zatím evidují téměř dvacet případů, je ale pravděpodobné, že počet okradených mužů je víc. Zřejmě to však nechtějí na policii hlásit, s čímž pachatelé podle policie s velkou pravděpodobností počítali.

Zásahová jednotka si pro muže a ženy přišla do tří objektů. Všichni pak putovali do policejní cely a následně do vazby. Hrozí jim trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.