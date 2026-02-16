Auto s dalším vozem na přívěsu projelo kruháč rovně, zaseklo se uprostřed

  15:04,  aktualizováno  15:04
Ke kuriózní dopravní nehodě u Draženova na Domažlicku vyjížděli o víkendu policisté. Řidič osobního vozidla táhnoucí na přívěsu další auto vjel do středu kruhového objezdu a zůstal tam viset. Na pomoc museli povolat odtahovou službu.

Právě Odtahová služba Auto Tesař zveřejnila na sociální síti video, které nehodu zachytilo.

Osmatřicetiletý řidič jel v sobotu před 18. hodinou po silnici I/26 u Draženova. „Jel ve směru od Babylonu na obec Březí,“ upřesnila policejní mluvčí Barbora Šmaterová.

Řídil Ford Ranger s přívěsem, na kterém měl další vozidlo. Na videu je vidět, jak na kruhovém objezdu místo toho, aby zatočil doprava nebo pokračoval dál ve směru jízdy, jede pořád rovně, přejede dopravní značku, a vyjede i s celým přívěsem na vyvýšený střed kruháče. Tam zůstane viset.

Opilý řidič projel kruháč rovně, na pomoc zavolal kamaráda bez řidičáku

Co bylo příčinou kolize, zjišťují dopravní policisté. V neděli odpoledne byly silnice na Domažlicku mokré. „Alkohol byl u řidiče vyloučen dechovou zkouškou,“ dodala mluvčí. Řidiči se při nehodě nic nestalo.

Škoda je předběžně vyčíslena na 55 tisíc korun.

Autor: