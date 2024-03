Pět milionů za smrt dítěte. Nemocnice pyká za zpackaný výplach žaludku po fazolích

Domažlická nemocnice již vyplatila pozůstalým rodičům 2,6 milionu korun, celkem pak včetně odškodnění prarodičům částku přesahující 3,2 milionu korun.

Soudkyně Kateřina Martincová však v pátek rozhodla, že rodičům zemřelého dítěte náleží jako náhrada nemajetkové újmy dalších 1,8 milionu korun a 150 tisíc korun pozůstalým.

„Soud řešil náhradu za duševní útrapy, cílem je vyvážit, případně zmírnit újmu, která vznikla ztrátou blízkého člověka. Plné vyvážení utrpení je iluzorní, nemůžeme aplikovat to, že náhrada musí být co nejvyšší,“ odůvodnila výši náhrady soudkyně.

Zamítla tak návrh rodičů, kteří se domáhali mnohem vyšších částek. „Takové částky odpovídají spíše nároku primárních poškozených,“ vysvětlila soudkyně.

Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro případné odvolání.

„Nelze popsat, co se v člověku odehrává“

Advokáti rodiny i nemocnice se od počátku shodují v tom, že žádné peníze nemohou nahradit lidský život. Diametrálně rozdílné názory ale mají co se týče částky, kterou má nemocnice zaplatit za chybu svého lékaře.

Podle právníka rodičů a dalších příbuzných Petra Řehoře je pro rodiče akceptovatelná částka trojnásobně vyšší, než kterou jim nemocnice vloni vyplatila, tedy přes 3,2 milionu. Tato částka má kompenzovat to, s čím se do dnešních dnů musejí pozůstalí vyrovnávat. „Žádná finanční hodnota nemůže nahradit prázdnotu a bolest po tragické ztrátě dítěte,“ popsal právník Řehoř.

Zdůraznil, že pro pozůstalé je velice složité vyjadřovat, co prožívají. „Studoval jsem mnoho materiálů, to nejniternější vyjádřit slovy nelze, to zůstává skryto. Je to esence bolesti. Nelze popsat, co se v člověku odehrává,“ shrnul právník.

Mluvčí nemocnice Jiří Kokoška již dříve řekl, že peníze, které nemocnice dosud pozůstalým vyplatila, představují přibližně dvojnásobek částky, která je běžná v dosavadní rozhodovací praxi soudů. „Nemocnice nemůže vyhovět nároku rodiny, který činí téměř desetinásobek již vyplacené částky,“ řekl loni v říjnu Kokoška.

Tragédie se stala v březnu 2020, kdy šestnáctiměsíční chlapec snědl několik syrových fazolí. Rodiče batole přivezli do Domažlické nemocnice, kde mu primář František Zahálka vypláchl žaludek vysoce koncentrovaným solným roztokem a chlapec o pár hodin později zemřel. Došlo u něj k metabolickému rozkladu organizmu a následně k otoku mozku.

Podle znaleckých posudků přitom chlapci žádné nebezpečí nehrozilo. Snědl sice syrové fazole, ale ty nebyly toxické. Podle závěru soudu lékař zvolil nesprávný léčebný postup. Lékař už v nemocnici nepracuje.

Soud potvrdil trest lékaři, po jehož ošetření zemřelo dítě (23. 3. 2023)