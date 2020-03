V domově pro seniory se objevila nákaza. Vezměte prarodiče domů, vyzval hejtman

Přesně před týdnem přijali do Centra sociálních služeb v Domažlicích muže staršího 80 let z LDN Domažlické nemocnice. Ve čtvrtek se u něj objevily zdravotní potíže.

„Měl teplotu a kašel. V odpoledních hodinách ho odvezla záchranka do Plzně. Bohužel nemáme informace o jeho aktuálním stavu,“ sdělila ředitelka centra Marie Turková.

Doplnila, že o pozitivním výsledku testu na COVID-19 se dozvěděla v sobotu, kdy okamžitě přistoupili k ochranným opatřením.

Podobně starý muž, který byl s nakaženým na pokoji v Centru sociálních služeb, je v izolaci. Zdravotníci mu provedli odběr, ale výsledky ještě nejsou. Ostatně uzavřené je celé patro, na němž se aktuálně nachází 13 klientů.

„Měříme všem teplotu a průběžně sledujeme jejich zdravotní stav. U nikoho z nich se neprojevily žádné symptomy,“ dodala Turková.

Odběry už zdravotníci v neděli provedli také patnácti zaměstnancům. „Čekáme na další doporučení ze strany hygieny. To je pro nás klíčové. Naštěstí už máme dostatek ochranných pomůcek, včetně respirátorů FFP3. Naši pracovníci jsou od hlavy až k patě v jednorázových oblecích a maximálně dodržují všechna opatření,“ uvedla ředitelka.

Centrum sociálních služeb v Domažlicích je krajské zařízení. V současnosti se v něm nachází více než 120 klientů, je tady zaměstnaných přes 70 lidí.

Vezměte si příbuzného do domácí péče, vyzývá hejtman

Podle dostupných informací se nyní prověřuje i druhý případ, a to v zařízení pro seniory na Plzeňsku. Tam je podezření na nákazu u jedné z pracovnic. Podle hejtmana by v tomto případě šlo o import z Německa.

Nicméně vedení zařízení informovalo, že zatím nemá k dispozici výsledek testu. Nákazu v tomto zařízení dosud nepotvrdila ani hygiena.

Hejtman dnes oznámil, že domovy seniorů nyní tipují klienty, kteří by zvládli pobyt v domácnosti či jinde. Už v sobotu vydal výzvu rodinným příslušníkům, aby pokud to umožňuje jejich situace i zdravotní stav klienta, si svého příbuzného vzali do domácí péče.

„Zároveň hledáme další ubytovací kapacity, například rekreační či lázeňské, pro vymístění zdravých a relativně soběstačných klientů. Důvod je zřejmý. Chceme uvolnit lůžka pro vytvoření cca 10 % izolovaných pokojů a rozmístěním klientů do více míst, eliminujeme riziko nekontrolovaného rozšíření nákazy,“ napsal Bernard.

Také dnes vydal zákaz přijímání lidí do domovů seniorů z LDN, pokud nebude mít klient negativní test.