Dodávka skončila po nehodě převrácená na poli, záchranáři odvezli devět lidí

„Dva zhruba třicetiletí muži byli se středně těžkými zraněními převezeni na akutní příjem. Žena ročník 1977 a chlapec 2009, kteří utrpěli četnější lehčí zranění, jsou také na akutním příjmu. Pět chlapců ve věku od 13 do 15 let bez zjevných známek zranění bylo do nemocnice posláno na pozorování,“ informovala mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Vůz skončil po havárii převrácený na boku mimo silnici. U nehody zasahovalo sedm výjezdových skupin záchranářů.

„Jednu osobu jsme vyprostili. Ostatních osm bylo mimo vozidlo,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

„Ve 13.55 hodin jel řidič ročník narození 1998 s vozidlem Toyota Proace na pozemní komunikaci mezi obcemi Záluží a Horní Bříza. Z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku do pole, kde se s vozidlem převrátil přes střechu,“ uvedla policejní Dagmar Brožová.