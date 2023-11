Divočáci řádí v obydlených částech Plzně, radnice na ně plánuje vyslat lovce

Dosud se město snažilo problém řešit ve spolupráci s mysliveckými organizacemi nebo využitím elektronických plašičů v parcích. Plašiče nicméně zřejmě ztrácejí účinnost, protože zvířata si na ně již zvykla.

Divočáci se ve větší míře začínají v obydlených částech města už tradičně objevovat na podzim. Za potravou míří na černé skládky nebo zanedbané pozemky. „Divoká zvěř se nejčastěji objevuje v Bolevci, Borském parku, na Bílé Hoře, Doubravce, Roudné, Valše, Sylvánu, v okolí Chlumu, Mikulky nebo Fakultní nemocnice Lochotín. Apelujeme proto na majitele pozemků, aby na svých zahradách udržovali pořádek,“ upozornil radní pro bezpečnost Jiří Winkelhöfer.

Podle náměstka primátora pro životní prostředí Aleše Tolara není výskyt divočáků problém jenom samosprávy, ale také majitelů soukromých pozemků. „Je potřeba, aby zejména vlastníci řádně pečovali o své pozemky a zahrady, důkladně je zabezpečili a bioodpad vhazovali do určených nádob, popřípadě využívali služeb sběrných dvorů. Bez jejich spolupráce situaci nelze zcela vyřešit,“ upozorňuje.

Divočáky láká to, co jim město nabízí

Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů připomíná, že se divoká prasata přizpůsobila prostředí a využívají toho, co jim lidé ve městě nabízejí. „Skládky kolem zahrádkářských kolonií, rodinných domků a obytné zástavby, vyházené ovoce, ořechy, posekaná tráva. To vše zvěř láká. V neudržovaných zarostlých zahradách a porostech keřů pak mají ještě příležitost se i ukrýt,“ vysvětluje Makoň.

Zástupci města chtějí jednat s mysliveckými sdruženími, aby stavy černé zvěře v sousedních honitbách snižovali. Představitelé města také zvažují, že založí vlastní skupinu střelců na nehonebních pozemcích.

„Zda to však přinese očekávaný výsledek, ukáže čas. Lov černé zvěře má svá pravidla a nemůže být realizován všude. Snižování populace divokých prasat odlovem je proto poměrně složité,“ uvedl vedoucí odboru bezpečnosti magistrátu Aleš Průša. Připomenul, že lovení divočáků v oblastech, kde se pohybuje hodně lidí, může být nebezpečné.

Z jakých lidí by byla městská skupina střelců složená a jak by fungovala? Marek Kůs z odboru životního prostředí řekl, že by se jednalo o lidi, kteří by v případě potřeby byli pověřeni lovem na nehonebních pozemcích. „Museli by to být držitelé loveckých lístků, kteří mají loveckou praxi a budou ochotni takovou činnost vykonávat,“ řekl Kůs.

Údolí Vejprnického potoka či Borský park

Podle něj je v městských organizacích takových lidí dostatek. Upozornil, že členové skupiny si nebudou moci lovit, jak chtějí. „Podmínky k tomu dáváme my jako státní správa,“ zdůraznil.

Jako příklad oblasti, kde by skupina mohla zasahovat, uvedl údolí Vejprnického potoka. „Takže ti lidé ze skupiny by dostali pověření a v oblasti by se na nějaký čas povolil odlov,“ vysvětluje. Podle Kůse podobným způsobem už roky řeší problém s divočáky na svých pozemcích Plzeňská teplárenská. „Je to klasický lov na nehonebních pozemcích,“ konstatoval.

Za další oblast, kde by město mohlo vlastní střeleckou skupinu využít, považuje Kůs Borský park, kde by se dotčená část ve spolupráci s městskou policií na dobu lovu uzavřela.

Zástupci města upozorňují, že na možný výskyt divočáků by měli pamatovat majitelé psů. „Divoké prase samo na psa nezaútočí, ale v případě, že by je pes překvapil v místě jeho úkrytu, mohlo by ke střetu dojít,“ sdělila Dagmar Kaiferová Svobodová z odboru životního prostředí.

