Plzeňské divadlo hledá náhradní termíny, některá představení se neodehrají

„Změny se dotkly březnových a dubnových premiér, z provozních důvodů jsme však museli přeplánovat celý zbytek sezony,“ uvedl ředitel Divadla J. K. Tyla v Plzni Martin Otava.

„Činohru Soumrak bohů, balet Anastázie – poslední dcera cara a koncert Jsme muzikál! 70. Ty plánujeme nasadit do repertoáru hned, jak to bude možné. Podobně to zamýšlíme i s premiérou opery Korunovace Poppey, která se měla odehrát v polovině dubna,“ doplňuje.

Noc s operou je zatím přesunuta na začátek září

Na další premiérové inscenace si ale diváci počkají o něco déle. „Premiéry činoher Dortel a Španělská muška a muzikálu My Fair Lady, se uskuteční v příští sezóně, opera Lohengrin se z důvodů velké náročnosti na nastudování i nemalých finančních nákladů na výrobu kostýmů a dekorací přesouvá na dobu neurčitou,“ informuje Otava.

Tradiční Noc s operou, která měla zájemcům v červnu představit Verdiho Macbetha, je zatím přeložena na náhradní termín 4. září 2020. Konečné rozhodnutí o jejím konání definitivně padne až podle ukončení mimořádných opatření.

Divadlo muselo v souladu s opatřeními vlády zastavit veškerou svou produkci a po zpřísnění opatření přerušit zkoušky všech uměleckých pracovníků a uzavřít divadelní pokladny. Prodej vstupenek na další období byl pozastaven, stejně jako možnost navrácení vstupného.

„Diváci o své peníze za neodehraná představení nepřijdou, divadlo neodkladně po vyjasnění doby trvání omezení provozu poskytne všem divákům dostatečný prostor pro případné vrácení zakoupených vstupenek,“ říká mluvčí divadla Martina Drbušková.

Aktuální stav divadlu neumožňuje poskytnout přesné informace o tom, zda neodehrané představení bude zrušeno či nahrazeno. „Stávající období nás dostalo do opravdu svízelné situace, a čím déle potrvá, tím hůře se nám budou hledat vhodné náhradní termíny. Ač bychom naše diváky nechtěli připravit o zážitek, na který se těšili, nebude v našich silách nahradit vše,“ uvedl Martin Otava.

Provoz v divadle se ale nezastavil úplně. Umělecko-technický personál pracuje na údržbě divadelních budov a technologií. V divadelních dílnách se stále pokračuje na přípravě nových inscenací.