Pamětní deska jako obálka knihy. Plzeň si připomíná Miroslava Horníčka

„Vypadá trochu jinak než běžné desky. Myslel jsem na Miroslava Horníčka, co by se mu tak líbilo. Trochu jsem ji pojal jako obálku knihy. Jako by ji napsal Miroslav Horníček a nazval ji Tady jsem se narodil. Je netradičně bílá, ne černá, a není na ní ani zlaté písmo ani busta, jak tomu většinou bývá,“ vysvětlil autor Václav Fiala.

Nejde o první artefakt, který Horníčka v Plzni připomíná. Má tu svou lavičku, je po něm nazvaný park. Jeho jméno neslo i divadlo v dnes již zbořeném Domu kultury Inwest. V roce 2018 u příležitosti stého výročí Horníčkova narození po něm bylo pojmenováno foyer v Novém divadle. Tam je umístěna i jeho busta.

Miroslav Horníček maturoval na plzeňské reálce na Mikulášském náměstí, v roce 1937 pracoval krátce jako pomocná technická síla ve zdejší Škodovce a poté se stal úředníkem v plzeňské městské nemocnici.

První Horníčkovo profesionální umělecké angažmá bylo také v Plzni. Ve válečných letech 1941–1945 byl zaměstnán jako herec a režisér v Městském divadle v Plzni. Po válce odešel do Prahy, kde působil na řadě scén, mimo jiné v Národním divadle či ve Werichově Divadle ABC.

Byl jednou jeden král i Kam čert nemůže

Na Plzeň ale nikdy nezapomněl. To potvrzuje i úryvek z jeho knihy Saze na hrušce. „Chápu, že ten, kdo projel Benátky na gondole, popíjel své aperitivy na Montmartru, viděl barcelonské Cikány tančit flamenco a jezdíval líbeznou Toskánou k Florencii, může mé město shledávat šedivým. Ale pro mne ozářeno odlesky a ozvučeno ozvěnami mých dětských let je zářivější než Rio de Janeiro.“

Mezi jeho nejznámější televizní role patří bezpochyby pan Pécuchet ze seriálu Byli jednou dva písaři, ve filmu zazářil v roli Prince Krásného v pohádce Byl jednou jeden král či v roli doktora Fausta ve filmové komedii Kam čert nemůže, ustaraného otce skvěle sehrál ve filmu Táto, sežeň štěně.

„V roce 1966 se stal Králem majálesu v Praze a Plzni. Zrodil se fenomén Miroslav Horníček. Velice oblíbeným byl také Horníčkův pořad plný jeho svébytného humoru Hovory H či Kinoautomat, který vznikl u příležitosti EXPO 67 Montreal. Významná je i jeho činnost divadelní či literární, například knihy Dobře utajené housle, Javorové listy nebo Listy z Provence,“ uvedla plzeňská radní Eliška Bartáková.

Mistra laskavého humoru připomene také výstava s názvem Tady jsem se narodil, jejíž vernisáž se uskuteční v mázhauzu plzeňské radnice 20. února. „Na výstavě představíme i dosud velmi málo známé Miroslava Horníčka zejména z jeho mládí. Zajímavostí jsou určitě nejen fotografie jeho rodiny a příbuzných, ale i snímky dobové Plzně, které pořídil Horníčkův otec Bedřich, vášnivý fotograf,“ sdělila kurátorka expozice Květuše Sokolová.