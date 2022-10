K zápasu pod vedením Martina Stránského nastoupila Klapzubova jedenáctka

Kromě Martina Stránského se v dalších úlohách představuje například Klára Kuchinková, Jan Maléř či Vladimír Pokorný.

„Největší poselství této hravé a milé komedie vidím v prostých morálních hodnotách, které táta Klapzuba svým synům vštěpuje – v přátelství, věrnosti, pokoře a skromnosti, v pracovitosti... Je to velký kontrast s dnešní dobou,“ komentuje dílo autorka dramatizace Johana Němcová s tím, že v plzeňském divadelním souboru je spousta fotbalových fanoušků a nadšenců.

„Věřím, že svou radostí ze hry – ať už z fotbalové, či z té herecké – potěší opravdu celou rodinu,“ dodává.

„Mě na Klapzubově jedenáctce baví ta paralela o bratrství, lásce k vlasti a hodnotách, které jsou bohužel v dnešní době často zapomenuty,“ doplňuje česko-německý režisér Thomas Zielinski. „A samozřejmě jako velký fanoušek Sparty Praha si užívám, jak Klapzubové na Letné poráží Slavii,“ doplňuje s úsměvem.

Plzeň je samozřejmě domovem fotbalové Viktorie, která píše svůj příběh už 111 let a aktuálně jako úřadující český mistr reprezentuje Českou republiku i v nejprestižnější evropské klubové soutěži světa – Lize mistrů.

Mezi velké fanoušky klubu patří Martin Stránský, který nechybí během zápasů v hledišti stadionu. A zástupci klubu tak na oplátku nebudou chybět v divadelním hledišti během představení Klapzubovy jedenáctky. „Chtěli bychom nové inscenaci popřát hodně spokojených diváků, kteří budou domů odcházet s úsměvem na rtech a příjemným zážitkem. To je vlastně to, co nás spojuje. Chceme diváky bavit a nabízet jim nevšední zážitky, za kterými se budou rádi vracet,“ popřál před premiérou ředitel komunikace FC Viktoria Plzeň Václav Hanzlík .

Román s podtitulem Povídka pro kluky, malé i velké o chudém Klapzubovi, který ze svých jedenácti synů sestaví neporazitelný fotbalový manšaft, vyšel poprvé knižně před 100 lety. Záhy se stal velmi populární nejen pro svůj jemný humor.