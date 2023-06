Od čtvrtka bude 39 stupňů, hlásí Divadelní léto pod plzeňským nebem

Autorem předlohy je Patrick Barlow a hra vznikla na základě stejnojmenného filmu Alfreda Hitchcocka z roku 1935 inspirovaného špionážním románem Johna Buchana. Hru nastudoval režisér Zdeněk Bartoš.

V téměř čtyřiceti rolích se na jevišti v představení 39 stupňů vystřídají herci Jan Meduna, Eva Leimbergerová, Jan Holík a Tomsa Legierski. Pro Jana Holíka jde o velký návrat do Plzně. Herec, známý třeba ze seriálů Ulice nebo Šéfka, z města pochází a čtyři roky tady byl i v angažmá v Divadle J. K. Tyla.

„Doufám, že to bude příjemný návrat a všechno klapne. Těším se ale moc, protože je to perfektní hra a určitě to bude zábava,“ říká Holík.

Na čtyři roky strávené v plzeňském angažmá vzpomíná rád. „Byla to velká radost, když si mě sem tehdejší šéfka souboru činohry Natálie Deáková vzala. Skončilo to, všechna představení už jsem tady dohrál. Dojíždění byl problém, už dvacet let žiju v Praze. Nicméně to pro mě byla nádherná doba. Zahrál jsem si ve skvělých představeních jako třeba Mefisto nebo Caligula s Martinem Stránským,“ říká.

Na jmenovaného herce má ještě jednu vzpomínku. „Pro mě bylo důležité, že právě on mě připravoval na zkoušky na DAMU. Mimochodem, v Plzni jsem hrál už v době před nástupem do školy. Tehdy to ale bylo v souboru operety a muzikálu,“ dodává Holík.

Na divadelním létě je jako herec poprvé, jako divák byl ale jeho součástí mnohokrát. Roli přijal, přestože si na nedostatek práce stěžovat nemůže. „Hraji Cavemena i další divadelní představení, natáčím Ulici. Věcí je spousta. Je pro mě příjemné, že mohu střídat divadelní a televizní práci. V Ulici hraji už devět let. Moje postava je tam teď za celou dobu nejvíce rozvinutá. Je to spojené s učením spousty textu, což zabere hodně času,“ míní herec.