Soud zrušil stavební povolení na rozestavěný dům kvůli parkovacím místům

V novém domě, který roste v našem sousedství, bude málo parkovacích míst. Když stavebník požádá před dokončením o změnu a místo plánovaných 56 bytů 1KK vzniknou byty větší, měl by podle norem vybudovat víc parkovacích míst. V hotovém domě už nikdo další parkovací místa nepostaví a auta budou parkovat všude možně. V okolí bude složitější zaparkovat a celkově se tak zhorší bydlení i pro lidi ze sousedství. Tak se dá jednoduše shrnout správní žaloba.

„Proti rozsudku je možné podat kasační stížnost,“ upozornil předseda senátu Lukáš Pišvejc.

Správní žalobu k soudu obyvatelé bytového domu v sousedství podali až poté, když s argumenty neuspěli u stavebního úřadu. Tam se odvolali proti vydanému stavebnímu povolení a na jejich podnět se případem zabýval i ombudsman.

Místní se obávají, že byty bez garáží postavené firmou EMC budou sloužit spíš jako jakési ubytovny nebo zázemí pro turisty. Již dnes je totiž řada bytů postavených EMC v dříve vybudovaných domech nabízena k pronájmu na službě Airbnb. To do oblasti přináší hluk a do okolních auty zahlcených ulic ještě víc vozidel.

„Tento stavebník nedodržuje předpisy, ve stavebním povolení mu něco povolí a on postaví ve finále něco jiného, což mu nakonec úřady stejně povolí dodatečně,“ shrnul před měsícem Jan Mathauser.

Ten je ve společenství, jehož členové se domluvili, že se budou s pomocí vlastních peněz praktikám developera a místních úřadů bránit.

Dvě auta zaparkovaná nad sebou

Pověřený zaměstnanec centrálního městského obvodu, kde je stavební úřad, vysvětloval, že se specialistou ještě konzultoval výpočty z dokumentace, podle níž má být 46 parkovacích a odstavných míst v domě. „Bylo mi řečeno, že výpočet odpovídá a použité koeficienty jsou správné,“ argumentoval Jiří Kubík.

V projektové dokumentaci domu se v podzemí počítá se 16 takzvanými parkovacími zakladači, které na 16 parkovacích místech umožní zaparkování 32 automobilů. Nad klasickým parkovacím místem je konstrukce, která se může sklopit, najede na ni auto, konstrukce se zvedne, a auto je pak zaparkované nad vozem stojícím na podlaze.

„Nejsem specialista, ale když najede auto nahoru, nevyjedu s ním, když bude stát pod ním jiné auto. Když bude auto dole, zase nevyjedu druhým nahoře,“ argumentoval mimo jiné u soudu advokát Tomáš Menčík, který zastupoval nespokojené obyvatele ze sousedství budovaného domu.

Při odůvodňování rozsudku, kterým soudci zrušili stavební povolení, mimo jiné zaznělo, že rolí stavebního úřadu je, aby chránil veřejný zájem. „Proto má rozsáhlé pravomoci, může realizovat stavební prohlídky a tak dále. Právě proto není prvoinstanční orgán místem pro sběr razítek, ale tím, kdo má tu moc říct, jak to bude nebo nebude,“ vysvětlil soudce Lukáš Pišvejc.

Upozornil, že je na stavebníkovi, aby předložil ucelenou dokumentaci se správnými propočty a výpočty, kolik bude v budově žít lidí a kolik bude zapotřebí parkovacích míst. „Není na správním orgánu, aby to za stavebníka domýšlel. Je na něm, aby učinil výzvu. Když stavebník informace nedoplní, žádost se zamítne,“ shrnuli soudci.

Za stavbou domu v Poděbradově ulici je firma EXTRA MULTI COLORE a.s. (EMC). Tu dnes vlastní Radim a Stanislav Kopáčkovi. Oba byli dříve za ODS místostarosty Městského obvodu Plzeň 3, pod který spadá i žalovaný úřad.